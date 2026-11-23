İstanbul Başakşehir FK, Trendyol Süper Lig’in 12’nci haftasında sahasında ağırladığı Arca Çorum FK’yı 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında İstanbul Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşmada sakatlanan Emin Bayram’ın ameliyat olacağını ve sezonu kapatmış olabileceğini değerlendirdiklerini belirten Nuri Şahin, “Çok önemli ve değerli bir karakter ortaya koyduk. Ne yazık ki çok pahalıya mal oldu. Emin büyük ihtimalle sezonu kapattı. Onunla beraber birkaç oyuncumuzun sakatlığı var. Başından sonuna kadar, 2-0’dan sonra bile maçı hak eden tarafın biz olduğunu düşünüyorum. Bu konuda çok da mütevazı olamayacağım bugün. Çünkü futbol adına her şeyi yapan bir Başakşehir vardı. Çok fazla orta kestik ama rakip bize sadece bunu bugün verdi. Oyuncularım ilk yarıda biraz onun mahcubiyetini yaşadı. Çünkü merkez setlerimiz var, patternlerimiz var. ‘Ya bunları da deneyelim’ kafasındaydı oyuncular ama hiç gerek yoktu bugün. Bugün yapmamız gereken tek şey birebirleri izole edip kenarlardan orta kesip ceza sahasını doldurmaktı. Oyuncularımızı da bu konuda biraz daha cesaretlendirdik ilk yarıda devrede. 2-0 geriye düşmemize rağmen bence çok hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Buradan yine Emin Bayram’a geçmiş olsun dileklerimi iletmek ve onun yanında olacağımızı söylemek isterim" ifadelerini kullandı.

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Takımdaki sakat oyuncuların son durumuna ilişkin bilgi veren Nuri Şahin, Emin Bayram’ın 6-8 ay, Hamza Güreler’in 6-8 hafta, Christopher Operi’nin 4 ay, Yusuf Sarı ve Ousseynou Ba’nın ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiğini belirtti.

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‘CEZA SAHASINA DAHA FAZLA OYUNCUYLA GİRMEMİZ GEREKİYORDU’

Oyun planına değinerek Shomurodov'a parantez açan Şahin, “Shomurodov ilk yarıda çok gezdi, gereksiz bir şekilde gezdi. Normalde biz gezmesini istiyoruz ama bugün gerek yoktu. Ceza sahasına daha fazla oyuncuyla girmemiz gerekiyordu. Bertuğ’u da sonradan Umut Bozok’la beraber aldıktan sonra daha net ortalar, daha net pozisyonlar vardı. Haklı çıktık diyebilirim bugün” sözlerini sarf etti.

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‘EMİN’İN SAKATLIĞI BİZİ BİRAZ ZORLAYACAK’

Takımdaki sakat oyuncular ve devre arası kadro yapılanmasına yönelik soruyu yanıtlayan Şahin, “Transferi çok düşünmüyorum şu anda, kafamda çok bir şey yok. Biz zaten her milli arada oturup konuşuyoruz. Planlarımız var. Tabi Emin’in olayı biraz plansız oldu. Hiç öyle bir şey beklemiyorduk. O bizi biraz zorlayacak. Reaksiyon vermemiz gerekiyorsa transferde reaksiyon veririz ama şu anda daha önümüzdeki haftalarda maçlar var. Onu çok düşünecek değilim” diye konuştu.

‘BERTUĞ’U EN ÇOK ELEŞTİREN KİŞİ BENİM’

Bertuğ Yıldırım'ın maça etkisine yönelik konuşan Şahin, “Bertuğ’u en çok eleştiren kişi benim. En çok yanında olmaya çalışan kişi de benim. Bertuğ’un şunu anlaması gerekiyor; Yeteneğini en net şekilde kullanması. Futbolda ne yazık ki duygusallık yok. Ben de duygusal bir insanım ama duygusallığa yer yok. Forma geldiği zaman koparıp alması lazım. Dünya Kupası’na gidememesi, gitmemesi onu çok üzdü. Bizi de çok üzdü. Şimdi biz onunla aslında geçen sezon ikinci devre bir plan yapmıştık ve hedefimiz onu Dünya Kupası’na göndermekti. Hocanın takdiriyle ne yazık ki gidemedi. O, onu biraz yıprattı. Sezona da çok iyi girmedi. Öz eleştiri yapması gereken konu bu. Ama yeteneklerinin farkındayım, farklı özellikleri var. Bizim için çok değerli bir oyuncu. İnşallah bundan sonra da üstüne koyarak devam eder. Allah çalışana veriyor. Bugün de Bertuğ’a verdi. İnşallah yolu açık olur. Ben her zaman onun yanındayım ama rahat bırakmayacağım” dedi.