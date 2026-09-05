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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Başkan Yıldırım açıkladı: Mohamad Bayo Samsunspor'da!

        Başkan Yıldırım açıkladı: Mohamad Bayo Samsunspor'da!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım, Mohamad Bayo transferini tamamladıklarını, Fransa Futbol Federasyonu'nun sistemi açıldıktan sonra evrakların yüklenmesiyle transferin resmiyet kazanacağını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 11:08 Güncelleme:
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        Yüksel Yıldırım transferi açıkladı!

        Transfer döneminin son gününün en hareketli takımlarından biri olan Samsunspor'da son gün 11 oyuncuyla yollar ayrıldı. Son gün Muhammet Ali Özbaskıcı Sakaryaspor'a, Emre Köroğlu Zonguldakspor FK'ya, Ali Tarkan Ağrıspor'a, Taha Tosun 52 Orduspor FK'ya, Eyüp Değirmenci Malatya Yeşilyurt SK'ya, Tahsin Bülbül Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'a, Franck Atoen USL Dunkerque'e, Cheick Tidiane Diabate NK Rude'e, Ebrima Ceesay Sivasspor'a ve Toni Borevkovi de Portekiz ekiplerinden Vitria SC takımına satın alma opsiyonuyla kiralandı. Geçen sezon 100 bin avroya katılan Ali Diabate ise Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah'a yüksek bonservis bedeliyle transfer oldu.

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        Son gün giden 11 oyuncunun yanı sıra bu sezon kırmızı-beyazlı takımdan Carlo Holse, Rick van Drongelen, Arbnor Muja, Cherif Ndiaye, Lubo Satka, Soner Gönül, Zeki Yavru, Antoine Makoumbou, Richie Omorowa, Cheick Diabate ve Olivier Ntcham ile de yollar ayrılmıştı. Dün ayrılan 11 oyuncu ile birlikte bu sezon Samsunspor'dan ayrılan oyuncuların sayısı 22'ye yükseldi.

        MOHAMED BAYO, SAMSUNSPOR'DA

        Samsunspor, son gün açılan 2 yabancı kontenjanını ise iki isimle doldurdu. Sırp stoper Strahinja Erakovic Zenit'ten 1 yıllığına kiralandı. Ayrıca geçen sezon Gaziantep FK'de kiralık olarak forma giyen ve Süper Lig'de 15 gol atan Mohamad Bayo da son gün takıma katıldı. Başkan Yüksel Yıldırım, henüz TFF listesinde yer almayan Bayo için İHA'ya yaptığı açıklamada, "Bayo Samsunspor'da. Fransa Futbol Federasyonu'ndan evrakların yüklemeleri gecikmeli. Orada federasyon cuma 17.00'den sonra kapalı. Pazartesi sisteme düşer. Aynısı Portekiz için de geçerli" dedi.

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        Lille'den transfer edilen Mohamed Bayo futbola Clermont'ta başladı. Dunkerque, Le Havre, Antwerp ve Lille'de forma giyen Bayo, geçen sezonu Gaziantep FK'da kiralık geçirip 32 maçta 15 gol, 3 asist yapmıştı. Gine Milli Takımı'yla da 22 maça çıkan Bayo, 7 gol atma başarısı gösterdi. 28 yaşındaki ve 1,88 boyundaki Gineli santrofor ile Samsunspor'un 3 yıllık sözleme imzaladığı öğrenildi.

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        #Mohamad Bayo
        #Samsunspor
        #Yüksel Yıldırım
        #transfer
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