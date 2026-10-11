Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan penaltı isyanı!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı, maç sonrası sert açıklamalarda bulundu.

Adalı, "Bizim şimdiki yönetim kurulumuzda boks federasyonundan Aslan Küçükemre var. Maçlarda ondan yardım alacağız. En azından maçlarda yediğimiz tokadın, yumruğun kararını onlar versin." ifadelerini kullandı.