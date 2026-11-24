Derbi öncesi Mario Lemina şoku! Oyuna devam edemedi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, evinde İngiliz ekibi Aston Villa ile kozlarını paylaştı. Süper Lig'de Beşiktaş'a dev derbide konuk olacak sarı-kırmızılılara kötü haber Mario Lemina'dan geldi. Aston Villa maçında sakatlanan tecrübeli futbolcu, oyuna devam edemedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, RAMS Park Stadyumu'nda Aston Villa'yı ağırladı.
Zorlu geçen 90 dakikada sarı-kırmızılılar için kötü bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Mario Lemina, Aston Villa ceza sahası içerisinde kaleci Zion Suzuki ile çarpıştı. Pozisyonun ardından sakatlık geçiren Lemina, tedavisinin ardından bir süre kendisini denedi.
Ancak ağrısı devam eden deneyimli orta saha kendisini yere bıraktı. Mario Lemina, mücadelenin 74. dakikasında yerini Lesley Ugochukwu'ya bıraktı.
Ayrıca sarı-kırmızılı ekipte Lucas Torreira da sakatlığı nedeniyle oyundan ayrıldı. Uruguaylı futbolcu karşılaşmanın son anlarında sekerek sahayı terk etti. Torreira 90+2. dakikada yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı.
Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'ın başı sakatlıklarla ağrıymaya devam ediyor.
Rafael Leao'nun derbiyi kesin olarak kaçırması beklenirken, Victor Osimhen ve Roland Sallai'nin forma giyip giyemeyecekleri henüz netlik kazanmadı. Maria Lemina da Beşiktaş derbisi öncesi sakatlık problemi yaşayan isimler arasına girdi.