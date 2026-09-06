Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Chobani Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Dev derbiyi siyah-beyazlılar 2-1 kazandı.

Karşılaşma esnasında acı bir olay yaşandı. Sarı-lacivertli tribünde maçı takip eden Yaşar Gerçek, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe resmi X hesabı, "Karşılaşma sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden taraftarımız Yaşar Gerçek’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Yaşar Gerçek’e Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." açıklamasını paylaştı.

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Karşılaşma sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden taraftarımız Yaşar Gerçek’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.



Merhum Yaşar Gerçek’e Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/fbUhxTaVD6 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 5, 2026

Diğer yandan Beşiktaş cephesi de resmi X hesabından, "Fenerbahçe ile karşılaştığımız maç sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Yaşar Gerçek’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı diliyoruz." paylaşımını yaptı.