Beşiktaş Fuzul, Euroleague'de Paris Basketbol'u konuk edecek
Beşiktaş Fuzul, EuroLeague'in 14. haftasında yarın sahasında Fransa temsilcisi Paris Basketbol ile karşılaşacak.
Giriş: 23 Kasım 2026 - 11:07 Güncelleme:
Euroleague'in 14. haftasında Beşiktaş Fuzul, yarın evinde Paris Basketbol ile kozlarını paylaşacak.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Bu sezon EuroLeague'de oynadığı 13 karşılaşmada 6 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, averajla 14. sırada yer alıyor.
Ligde 7 kez sahadan galip ayrılan, 6 kez mağlup olan Fransız takımı ise averajla 12. sırada bulunuyor.
Beşiktaş Fuzul, Avrupa Ligi'nde son olarak Partizan'a 91-87 mağlup oldu.
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