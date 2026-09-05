Beşiktaş'ın derbi hasreti sona erdi!
Süper Lig'in 4. haftasındaki dev karşılaşmada Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaşi ligde 4 maç sonra derbi kazandı. Siyah-beyazlılar ligdeki son galibiyetini yine Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de 1-0'lık skorla almıştı.
Giriş: 05 Eylül 2026 - 23:00 Güncelleme:
Beşiktaş, 4 maçlık aranın ardından ligde taraftarlarına derbi sevinci yaşattı.
Geçen sezon oynanan 4 lig maçında Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı üstünlük kuramayan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'la ilk yarıda 1-1 berabere kalırken, ikinci yarıdaki derbide rakibine 1-0 yenildi.
Fenerbahçe'ye karşı lig maçlarında 3-2 ve 1-0 mağlup olan Beşiktaş, sarı-lacivertli rakibiyle kupada oynadığı maçı ise deplasmanda 2-1 kazanmıştı.
Beşiktaş, ligdeki son derbi galibiyetini 2024-2025 sezonunda yine Kadıköy'de 1-0 kazanarak elde etmişti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ