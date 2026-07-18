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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Didem Karagenç'e emanet

        Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Didem Karagenç'e emanet

        Beşiktaş Kulübü, kadın futbol takımının başına Didem Karagenç'in getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 19:18 Güncelleme:
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        Beşiktaş, Didem Karagenç'e emanet!

        Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda Sarp Yiğit ile yolların ayrılmasının ardından siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Didem Karagenç ile anlaştı.

        Beşiktaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kadın Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğüne Didem Karagenç getirilmiştir. Didem Karagenç’e yeni görevinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

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