Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Didem Karagenç'e emanet
Beşiktaş Kulübü, kadın futbol takımının başına Didem Karagenç'in getirildiğini açıkladı.
Giriş: 18 Temmuz 2026 - 19:18 Güncelleme:
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda Sarp Yiğit ile yolların ayrılmasının ardından siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Didem Karagenç ile anlaştı.
Beşiktaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kadın Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğüne Didem Karagenç getirilmiştir. Didem Karagenç’e yeni görevinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.
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