Beşiktaş, Midtjylland maçının hazırlıklarına devam etti

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Danimarka ekibi FC Midtjylland'ı ağırlayacak olan Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını üç günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Vincenzo Italiano’nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, sahada yapılan taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, çalışmalarına yarın saat 10.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.