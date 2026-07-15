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        Beşiktaş Slovakya kampını tamamladı

        Beşiktaş'ın 1 Temmuz'da başlayan Slovakya kampı sona erdi. Siyah-beyazlılar, Slovakya'da oynadığı 6 hazırlık maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 11:29 Güncelleme:
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        Beşiktaş Slovakya kampını tamamladı

        Beşiktaş, Slovakya'da 1 Temmuz'da başladığı yurt dışı kampını, oynadığı altı hazırlık karşılaşmasıyla tamamladı.

        Samorin kentine bağlı Slovakya Olimpiyat Antrenman Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar, oynadığı altı hazırlık maçında ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı.

        Yurda dün gece dönen Beşiktaş'ın yurt dışı kampı saha sonuçlarının ötesinde siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun takımı tanıması açısından önem taşıdı.

        Beşiktaş'ta yeni transferlerin bir kısmı 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan nedeniyle kampa katılamazken bazı oyuncular ise performanslarıyla öne çıktı.

        Italiano, siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turundaki rakibi Midtjylland ile 23 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da zorlu bir sınava çıkacak.

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        6 HAZIRLIK MAÇINDA 2 GALİBİYET

        Beşiktaş, çoğunlukla günde çift idman yaptığı Slovakya kampında altı hazırlık maçı oynadı.

        İlk hazırlık karşılaşmasında Macar takımı Gyirmot'u 2-1 yenen Beşiktaş, aynı ülkeden MTE 1904 KFT ile 0-0 berabere kaldı.

        Katıldığı turnuvada 35'er dakikalık iki devre halinde oynadığı iki hazırlık müsabakasında siyah-beyazlılar, Avusturya temsilcisi SV Mattersburg'u 1-0 mağlup ederken, Polonya ekibi Widzew Lodz'a ise 2-0 kaybetti.

        Yurt dışı kampının son gününde Slovak ekibi Dinamo Malzenice ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, aynı ülkeden Spartak Trnava'ya ise 3-2 mağlup oldu.

        Siyah-beyazlılar, altı maçta 6 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.

        SLOVAKYA KAMPINDA 17 ALTYAPI OYUNCUSU

        Beşiktaş'ın Slovakya kampında futbol akademisinden yetişen 17 oyuncu yer aldı.

        Yurt dışı kampında Beşiktaş'ta Emir Yaşar, Emre Bilgin, Ahmet Okutan, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Semih Kılıçsoy, Kartal Kayra Yılmaz, Rıdvan Yılmaz, Devrim Şahin, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda, Cumali Gürsel, Fahri Kerem Ay, Kartal Cengizer, Mustafa Azem Yortaç, Ozan Sevim ve Asım Efe Işık, yeni sezona hazırlandı.

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        Genç futbolcular, ortaya koydukları performansla siyah-beyazlı formayı ne kadar çok istediklerini göstermeyi başardı.

        BAŞKAN ADALI KAMPTA 2 GÜN KALDI

        Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yurt dışı kampının bitmesine iki gün kala Slovakya'ya geldi. Transfer çalışmalarını bizzat yöneten Adalı, 12 Temmuz Pazar günü takımın kamp yaptığı Samorin'e ulaştı.

        Yurt dışı kampına dört transferin (Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar ve Salih Özcan) yetişmesini sağlayan Adalı, burada teknik direktör Vincenzo Italiano ile de görüştü.

        Belçikalı oyuncunun transferi için dün Slovakya'dan ayrılan Serdal Adalı, akşam saatlerinde Trossard ile yurda döndü.

        ITALIANO, OYUNCULARLA BİREBİR İLETİŞİM KURDU

        Beşiktaş'ta İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano, Slovakya kampında oyuncuların tamamıyla birebir iletişim kurdu.

        Genç oyuncularla yakından ilgilenen Italiano'nun altyapıdan yetişen futbolculara tek tek tanıması dikkatlerden kaçmadı.

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        İtalyan teknik adamın antrenmandan en az 30 dakika önce sahaya gelerek hazırlanması da göze çarpan detaylar arasında yer aldı.

        "DENGE" AÇIKLAMASI

        Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, takımının oyunun iki yönünde de dikkatli olması ve dengeli bir anlayışla mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

        Spartak Trnava'ya 3-2 kaybettikleri son hazırlık maçının ardından daha fazla gol atabileceklerini belirten 48 yaşındaki teknik adam, "Daha fazla gol şansı üretebildik. O kapasiteye sahibiz. Çünkü eski hazırlık maçlarını düşündüğümüz zaman bence kale önüne daha fazla şans oluşturduk ama burada çok önemli bir şey daha var: denge. Dengeli olmalıyız. Önde ne kadar iyi olursak savunmada da o kadar iyi olmalıyız. Önde ne kadar baskılıysak savunmada da o kadar dikkatli olmalıyız. Burada anahtar kelime, denge. Takım bence daha acımasız olmalı, daha aç olmalı." ifadelerini kullandı.

        İLHAN FAKILI'DAN İYİ BAŞLANGIÇ

        Beşiktaş'ın Fransa temsilcisi Clermont'tan renklerine bağladığı İlhan Fakılı, kampın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

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        Hazırlık müsabakalarında iki gol kaydeden 20 yaşındaki kanat oyuncusu, SV Mattersburg ve Spartak Trnava karşılaşmalarında fileleri havalandırdı.

        Genç futbolcunun bu performansı siyah-beyazlılarda teknik heyetin yüzünü güldürdü.

        MUSTAFA AZEM YORTAÇ DİKKAT ÇEKTİ

        Beşiktaş'ın altyapısından yetişen 18 yaşındaki futbolcu Mustafa Azem Yortaç, özellikle SV Mattersburg maçındaki oyunuyla dikkati çekti.

        Savunmada temposuyla ön plana çıkan Mustafa Azem, Vincenzo Italiano'nun önde baskı oyununu rakip karşısında uygulamayı başardı.

        Genç futbolcunun performansı, gelecek adına önemli umut verdi.

        Siyah-beyazlılarda kaleciler Emir Yaşar ve Emre Bilgin'in yanı sıra Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan ve Ali Pağda'nın da gelişimleri kampta dikkatle takip edildi.

        MELİH AYDOĞDU VE ÖNDER ÖZEN'DEN YAKIN TAKİP

        Slovakya kampında Beşiktaş Kulübü Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu ile futbol direktörü Önder Özen, takımı yakından takip etti.

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