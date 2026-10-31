Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Beşiktaş Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa'ya konuk olacak!

        Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa'ya konuk olacak!

        Trendyol Süper Lig'in 10. hafta müsabakasında Kasımpaşa ile Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda yarın saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Ligde beraberliği bulunmayan siyah-beyazlılar, 6 galibiyet, 3 mağlubiyetle aldığı 18 puanla 4. sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlılar ise 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile topladığı 16 puanla 6. sırada yer alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 10:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk olacak!

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

        Karşılaşmada hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak.

        Ligde oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 18 puanla 4. sırada girdi.

        Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'yı mağlup ederek zirve yarışında haftayı kayıpsız geçen lider Galatasaray'ı takibini sürdürmek istiyor.

        EKSİKLER

        Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesinde iki eksik bulunuyor.

        Siyah-beyazlılarda sakatlığı devam eden kaptan Orkun Kökçü ve Fabio Miretti'nin Kasımpaşa müsabakasında kadroda olması beklenmiyor.

        REKLAM

        KART CEZA SINIRINDAKİLER

        Siyah-beyazlı takımda üç futbolcu, kart ceza sınırında yer alıyor.

        Beşiktaş'ta Emirhan Topçu ve Leandro Trossard, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Gençlerbirliği ile oynanacak maçta cezalı olacak.

        Öte yandan sakatlığı süren ve mücadelede forma giymesi beklenmeyen kaptan Orkun Kökçü de kart ceza sınırında bulunuyor.

        BEŞİKTAŞ RAKİBİNİ SON 5 MAÇTA 1 KEZ YENDİ

        Siyah-beyazlı takım, ligde Kasımpaşa ile oynadığı son 5 maçta 1 kez galip geldi.

        Beşiktaş, 2023-2024 sezonunun ikinci devresinde lacivert-beyazlılara 2-1'lik skorla mağlup oldu.

        Siyah-beyazlı ekip, 2024-2025 sezonunda ise sahasında 3-1 yenildiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

        REKLAM

        Tarafların geçen sezon oynadığı müsabakalarda da Beşiktaş, deplasmanda 1-1 berabere kalırken, evinde 2-1 galip geldi.

        DEPLASMANDA 1 GALİBİYET ALDI

        Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon çıktığı dört deplasman karşılaşmasında 1 galibiyet elde etti.

        Ligin ikinci haftasında Corendon Alanyaspor'a 1-0 kaybeden siyah-beyazlılar, 4. haftada oynanan derbi maçta Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Süper Lig'in 6. haftasında ise deplasmanda Amed Sportif Faaliyetlere 3-2 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 8. haftada da Trabzonspor'a konuk olduğu karşılaşmadan 2-0 yenik ayrıldı.

        Beşiktaş, böylelikle bu sezon deplasmandaki 12 muhtemel puanın 3'üne ulaşabildi.

        REKLAM

        Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa karşısında kazanarak deplasmanda yaşadığı sorunları unutmak istiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Açık Ve Net - 28 Ekim 2026 (Netanyahu Yeniden İktidar Olabilir Mi?)

        İsrail'de şaşırtan seçim sonucu: Sandıktan çıkana kim sevindi, kim üzüldü? Netanyahu'nun koltukta günü sayılı mı? İsrail'de Hükümeti kim, nasıl kuracak? İsrail'de seçim tekrarlanabilir mi? Netanyahu için bu seçim kayıp mı zafer mi? Açık Ve Net'te Sena Alkan soruyor; Independent Türkçe Genel Yayın Yö...
        #beşiktaş
        #kasımpaşa
        #süper lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Dibi 1994'te görmüştü
        Dibi 1994'te görmüştü
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Araştırma: En büyük lif kaynağı çöp kutunuzda
        Araştırma: En büyük lif kaynağı çöp kutunuzda
        Öksürük şikayeti vardı... Öldüren iğnede flaş gelişme!
        Öksürük şikayeti vardı... Öldüren iğnede flaş gelişme!
        "Gazze'deki çocuklar, hepimizin çocuğu"
        "Gazze'deki çocuklar, hepimizin çocuğu"
        Polonya'da anayasal kriz
        Polonya'da anayasal kriz
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        Likya Yolu'nda günlerdir aranıyordu... Alman turistten acı haber
        Likya Yolu'nda günlerdir aranıyordu... Alman turistten acı haber
        Peribacası faciasında can vermişlerdi... Yürek yakan detay ortaya çıktı
        Peribacası faciasında can vermişlerdi... Yürek yakan detay ortaya çıktı
        Demir eksikliği dış görünüşten anlaşılabilir mi?
        Demir eksikliği dış görünüşten anlaşılabilir mi?
        Zelenskiy bugün Türkiye'ye geliyor
        Zelenskiy bugün Türkiye'ye geliyor
        Meteoroloji saat verdi! 2 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var
        Meteoroloji saat verdi! 2 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"