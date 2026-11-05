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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Milli Takım Beşiktaş Alexander Nübel, Almanya Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna çağırıldı

        Alexander Nübel, Almanya Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna çağırıldı

        Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Alexander Nübel, UEFA Uluslar Ligi maçları için Almanya Milli Futbol Takımı aday kadrosuna davet edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 15:12 Güncelleme:
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        Nübel milli takıma davet edildi

        Beşiktaş'ın kalecisi Alexander Nübel, Almanya Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

        Almanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklaya göre 30 yaşındaki kaleci, Almanya'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan ve Hollanda ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrıldı.

        Almanya Milli Takımı'nın 24 kişilik aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

        Kaleci: Alexander Nübel (Beşiktaş), Marc-Andre ter Stegen (Ajax), Jonas Urbig (Bayern Münih)

        Defans: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Bayern Münih), Finn Jeltsch (Stuttgart), Maximilian Mittelstadt (Stuttgart), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Münih), Malick Thiaw (Newcastle), Philipp Treu (Freiburg)

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        Orta saha: Tom Bischof (Bayern Münih), Said El Mala (Köln), Brajan Gruda (Leipzig), Lennart Karl (Bayern Münih), Joshua Kimmich (Bayern Münih), Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern Münih), Derry Scherhant (Freiburg), Florian Wirtz (Liverpool)

        Forvet: Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Kai Havertz (Arsenal)

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        #Almanya Milli Futbol Takımı
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