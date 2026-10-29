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        Beşiktaş'ta Junior Olaitan'ın performansı zirve yaptı!

        Beşiktaş'ın Beninli futbolcusu Junior Olaitan, son dönemde ortaya koyduğu performansla siyah-beyazlıların en önemli isimlerinden biri haline geldi. Sezona eleştirilerle başlayan 24 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Vincenzo Italiano ve futbol direktörü Önder Özen'in desteğiyle kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 12:35 Güncelleme:
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        Sahip çıkıldı, performansı zirve yaptı!

        Beşiktaş’ta Junior Olaitan’ın yükselişi devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi’nde Crystal Palace karşısında attığı golün ardından Süper Lig’de Başakşehir ağlarını da havalandıran Beninli futbolcu, bu sezon 2 gol ve 7 asistlik performansa ulaştı.

        Siyah-beyazlıların hücum organizasyonlarında önemli bir rol üstlenen Olaitan’ın yükselişinde, teknik heyetin kendisine duyduğu güven ve verilen mental destek belirleyici oldu.

        ÖNDER ÖZEN VE ITALIANO SAHİP ÇIKTI

        Sezonun ilk Avrupa Ligi karşılaşmasında Midtjylland’a karşı kaçırdığı net gol fırsatları nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Olaitan, bu süreçte kulüp içerisinde önemli bir destek gördü.

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        Futbol direktörü Önder Özen, eleştirilerin yoğunlaştığı dönemde oyuncunun arkasında dururken, teknik direktör Vincenzo Italiano da Beninli futbolcuya olan güvenini kaybetmedi.

        Önder Özen ve teknik ekip, Olaitan ile özel görüşmeler gerçekleştirerek oyuncunun mental olarak toparlanmasına yardımcı oldu. Yapılan görüşmelerde futbolcuya duyulan güven vurgulanırken, dışarıdan gelen eleştirilerin performansını etkilememesi için özel çaba gösterildi.

        Bu yaklaşımın ardından Olaitan’ın hem saha içerisindeki özgüveni hem de performansı yükselişe geçti.

        KARİYER REKORUNA BİR ADIM KALDI

        Bu sezon 2 gol ve 7 asistle toplam 9 gole doğrudan katkı sağlayan Junior Olaitan, kariyerinin en verimli sezonunu geçirmeye hazırlanıyor.

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        Beninli futbolcu, daha önce 2022-2023 sezonunda Fransa’nın Niort takımında 5 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.

        Beşiktaş formasıyla bu sayıyı yakalayan Olaitan, bir gole daha doğrudan katkı sağlaması halinde kariyerinde ilk kez çift haneli skor katkısına ulaşacak.

        Siyah-beyazlılarla Haziran 2029’a kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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