Beşiktaş'ta Konyaspor mesaisi!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Giriş: 19 Kasım 2026 - 15:34 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı.
Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Akademi Takımı ile antrenman maçı yapıldı.
Beşiktaş, Konyaspor müsabakasının hazırlıklarına yarın devam edecek.
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