Beşiktaş'ta Orkun Kökçü sahalara geri döndü

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İskoçya'nın Celtic takımına konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, Kasımpaşa ile oynanan son lig maçına göre kadroda 3 değişiklik yaptı.

Savunma dörtlüsünde Rıdvan Yılmaz'ı kulübeye çekip Ouattara'ya şans veren İtalyan teknik adam, orta sahada Wilfred Ndidi'nin yerine Ernest Poku'ya şans verdi.

Italiano, Dusan Vlahovic'in yerine ise Hyeon-gyu Oh'u sahaya sürdü.

Kaleyi Alexander Nübel'e teslim eden Italiano, savunmada Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Kassoum Ouattara'yı görevlendirdi.

Orta sahada Junior Olaitan, Salih Özcan ve Leandro Trossard'a forma veren tecrübeli teknik adam, hücum hattını ise Vaclav Cerny, Ernest Poku ve ve Hyeon-gyu Oh'dan oluşturdu

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OH ESKİ EVİNDE

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Oh, eski takımı Celtic'e karşı 11'de sahaya çıktı.

2024-2025 sezonunda Güney Kore ekibi Suwon Bluewings'ten Celtic'e transfer olarak Avrupa kariyerine başlayan Oh, Italiano'nun gol silahı olarak 11'de forma giydi.

Bu sezon lig maçlarında ağırlıklı olarak yedek başlayan Güney Koreli futbolcu, Avrupa'da ise siyah-beyazlıların gol silahı olarak dikkati çekti. Ön elemelerde 5 maçta sahaya 11'de çıkan siyah-beyazlı oyuncu, lig aşamasında ise Hoffenheim ve Crystal Palace maçlarında 11'de yer buldu.

POKU AVRUPA'DA İLK KEZ 11'DE

Siyah-beyazlıların genç oyuncusu Ernest Poku, Avrupa'da ilk kez 11'de forma giydi.

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Bu sezon Italiano'nun zaman zaman hamle oyuncusu olarak kullandığı Poku, Celtic karşısında kanatta görev yaptı. Marsilya ile oynanan ilk Avrupa Ligi maçında Beşiktaş'ın 4. golünü kaydeden Poku ligde ise Amed Sportif Faaliyetler karşısında 11'de sahaya çıkmıştı.

ORKUN KÖKÇÜ DÖNDÜ

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü 4 maçlık aranın ardından sahalara döndü.

Hoffenheim ile deplasmanda oynanan karşılaşmada ayağından sakatlanarak takımını yalnız bırakan Orkun, Celtic maçına kulübede başladı.

Yıldız oyuncu tedavi sürecinde Trabzonspor, İstanbul Başakşehir, Kasımpaşa ve Crystal Palace maçlarında görev yapamadı.

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Orkun'un yokluğunda siyah-beyazlı ekip 4 maçta birer galibiyet ve mağlubiyet alırken rakipleriyle 2 kez berabere kaldı. Trabzonspor'a yenilen Beşiktaş, Kasımpaşa ve Crystal Palace'la berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, kaptanın oynamadığı maçta sadece Başakşehir'i yendi.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Beşiktaşlı taraftarlar, Celtic deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Gün içinde Glasgow sokaklarında zaman zaman tezahüratlarla dolaşan siyah-beyazlı taraftarlar daha sonra polis korteji eşliğinde stada geldi.

Maç öncesinde tribünlerde gerginlik yaşanırken polisin kısa süreli müdahalesiyle olaylar büyümedi.

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ALAMEDA UNUTULMADI

Saha içinde yaşadığı çarpışma sonrasında hayatını kaybeden Tenerifeli oyuncu Jesus de Miguel Alameda unutulmadı.

Karşılaşma öncesinde iki takım oyuncuları orta sahada toplanarak hayatını kaybeden İspanyol oyuncu anısına saygı duruşunda bulundu.