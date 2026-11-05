Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Avrupa Ligi Beşiktaş Beşiktaş'ta Orkun Kökçü sahalara geri döndü

        Beşiktaş'ta Orkun Kökçü sahalara geri döndü

        Beşiktaş sakatlığı nedeniyle 3'ü Süper Lig ve 1'i UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 4 maçta forma giyemeyen Orkun Kökçü, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasındaki Celtic deplasmanında kadroda yer alarak sahalara geri döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 23:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Orkun Kökçü sahalara geri döndü!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İskoçya'nın Celtic takımına konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, Kasımpaşa ile oynanan son lig maçına göre kadroda 3 değişiklik yaptı.

        Savunma dörtlüsünde Rıdvan Yılmaz'ı kulübeye çekip Ouattara'ya şans veren İtalyan teknik adam, orta sahada Wilfred Ndidi'nin yerine Ernest Poku'ya şans verdi.

        Italiano, Dusan Vlahovic'in yerine ise Hyeon-gyu Oh'u sahaya sürdü.

        Kaleyi Alexander Nübel'e teslim eden Italiano, savunmada Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Kassoum Ouattara'yı görevlendirdi.

        Orta sahada Junior Olaitan, Salih Özcan ve Leandro Trossard'a forma veren tecrübeli teknik adam, hücum hattını ise Vaclav Cerny, Ernest Poku ve ve Hyeon-gyu Oh'dan oluşturdu

        REKLAM

        OH ESKİ EVİNDE

        Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Oh, eski takımı Celtic'e karşı 11'de sahaya çıktı.

        2024-2025 sezonunda Güney Kore ekibi Suwon Bluewings'ten Celtic'e transfer olarak Avrupa kariyerine başlayan Oh, Italiano'nun gol silahı olarak 11'de forma giydi.

        Bu sezon lig maçlarında ağırlıklı olarak yedek başlayan Güney Koreli futbolcu, Avrupa'da ise siyah-beyazlıların gol silahı olarak dikkati çekti. Ön elemelerde 5 maçta sahaya 11'de çıkan siyah-beyazlı oyuncu, lig aşamasında ise Hoffenheim ve Crystal Palace maçlarında 11'de yer buldu.

        POKU AVRUPA'DA İLK KEZ 11'DE

        Siyah-beyazlıların genç oyuncusu Ernest Poku, Avrupa'da ilk kez 11'de forma giydi.

        REKLAM

        Bu sezon Italiano'nun zaman zaman hamle oyuncusu olarak kullandığı Poku, Celtic karşısında kanatta görev yaptı. Marsilya ile oynanan ilk Avrupa Ligi maçında Beşiktaş'ın 4. golünü kaydeden Poku ligde ise Amed Sportif Faaliyetler karşısında 11'de sahaya çıkmıştı.

        ORKUN KÖKÇÜ DÖNDÜ

        Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü 4 maçlık aranın ardından sahalara döndü.

        Hoffenheim ile deplasmanda oynanan karşılaşmada ayağından sakatlanarak takımını yalnız bırakan Orkun, Celtic maçına kulübede başladı.

        Yıldız oyuncu tedavi sürecinde Trabzonspor, İstanbul Başakşehir, Kasımpaşa ve Crystal Palace maçlarında görev yapamadı.

        REKLAM

        Orkun'un yokluğunda siyah-beyazlı ekip 4 maçta birer galibiyet ve mağlubiyet alırken rakipleriyle 2 kez berabere kaldı. Trabzonspor'a yenilen Beşiktaş, Kasımpaşa ve Crystal Palace'la berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, kaptanın oynamadığı maçta sadece Başakşehir'i yendi.

        TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

        Beşiktaşlı taraftarlar, Celtic deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

        Gün içinde Glasgow sokaklarında zaman zaman tezahüratlarla dolaşan siyah-beyazlı taraftarlar daha sonra polis korteji eşliğinde stada geldi.

        Maç öncesinde tribünlerde gerginlik yaşanırken polisin kısa süreli müdahalesiyle olaylar büyümedi.

        REKLAM

        ALAMEDA UNUTULMADI

        Saha içinde yaşadığı çarpışma sonrasında hayatını kaybeden Tenerifeli oyuncu Jesus de Miguel Alameda unutulmadı.

        Karşılaşma öncesinde iki takım oyuncuları orta sahada toplanarak hayatını kaybeden İspanyol oyuncu anısına saygı duruşunda bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Afyonkarahisar'da silahla vurulan 5 kişinin cesedi bulundu!

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, iki farklı noktada 5 kişi silahla öldürülmüş halde bulundu.(İHA)

        #Celtic
        #beşiktaş
        #UEFA Avrupa Ligi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatma Betül Sayan Kaya'ya tutuklama talebi
        Fatma Betül Sayan Kaya'ya tutuklama talebi
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        ABD borsalarında yapay zeka depremi
        ABD borsalarında yapay zeka depremi
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        Denizolgun'un ölümünde Adli Tıp raporu netleşti
        Denizolgun'un ölümünde Adli Tıp raporu netleşti
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore dönüşü açıklamalar
        Merve Veziroğlu'nu 58 kez bıçaklayan eşi hakkında karar çıktı!
        Merve Veziroğlu'nu 58 kez bıçaklayan eşi hakkında karar çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon açıklaması
        12 yaşındaki Melek'in akılalmaz ölümü! Dayı ve yenge tutuklandı
        12 yaşındaki Melek'in akılalmaz ölümü! Dayı ve yenge tutuklandı
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!
        Bebeğe şiddet uygulayan cani hemşirenin cezası açıklandı
        Bebeğe şiddet uygulayan cani hemşirenin cezası açıklandı
        Palamut bolluğu yeniden başladı
        Palamut bolluğu yeniden başladı