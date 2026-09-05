Serdal Adalı'dan derbi zaferine prim!
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı derbi zaferinin ardından soyunma odasına inerek galibiyete özel olarak oyunculara prim sözü verdi.
Giriş: 05 Eylül 2026 - 23:11 Güncelleme:
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, galibiyet sonrası oyuncularını kutladı.
Maçın sona ermesinin ardından soyunma odasına inen Serdal Adalı, siyah-beyazlı futbolcuları tebrik etti. Başkan Adalı'nın derbiye özel prim açıklamasını Beşiktaşlı futbolcular, alkışlarla kutladı.
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