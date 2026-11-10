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        Haberler Spor Basketbol STBL Beşiktaş'tan Karşıyaka maçı sonrası Yiğit Tusder hakkında sert açıklama!

        Beşiktaş'tan Karşıyaka maçı sonrası Yiğit Tusder hakkında sert açıklama!

        Beşiktaş Kulübü, Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka ile oynadıkları maçın ardından rakip kulüp başkanına yönelik sert bir açıklama yayımladı. Resmi siteden yapılan açıklamada, Karşıyaka Başkanı Yiğit Tusder'in Beşiktaşlı basketbolcu Metecan Birsen ve ailesine hakaret ettiği iddia edilerek, TBF'ye Tüsder hakkında disiplin soruşturması açılması çağrısında bulunuldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 10:02 Güncelleme:
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        Beşiktaş'tan Karşıyaka maçı sonrası sert açıklama!

        Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımının Karşıyaka'ya 84-83 mağlup olduğu lig maçının ardından İzmir ekibinin başkanı Yiğit Tüsder'e yönelik sert bir açıklama yayımladı.

        Siyah-beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Erkek Basketbol Takımımızın bugün Karşıyaka ile oynadığı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 7. hafta müsabakasında, bir kulüp başkanına asla yakışmayan, son derece çirkin ve kabul edilemez davranışlara tanıklık ettik.

        Öncelikle sahada galip gelen Karşıyaka’yı tebrik ediyoruz. Ancak sahadaki sonuca saygımız, yaşanan rezalete sessiz kalacağımız anlamına gelmez.

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        Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı’nın ve yanındaki yöneticinin müsabaka boyunca yedek kulübemize ve hakemlere yönelik küfürlü ve saldırgan tutumu, özellikle oyuncumuz Metecan Birsen’in kaydettiği üç sayılık basket sonrasında sporcumuza ve ailesine yönelik ağır hakaretlerle kabul edilemez bir boyuta ulaşmıştır.

        Bir spor kulübünün başkanlık makamı, tribünlerde bu tarz holiganca davranışları kaldırabilecek bir makam değildir.

        Türkiye Basketbol Federasyonu’nu bu utanç verici davranışları incelemeye ve gerekli disiplin süreçlerini işletmeye davet ediyoruz.

        Beşiktaş Jimnastik Kulübü, sahadaki her sonuca saygı duyar ancak sporcularına ve çalışanlarına yönelik hiçbir hakarete sessiz kalmaz. Sürecin takipçisi olacağımızı belirtir, kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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