1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (GSYİAD), İstanbul'da bir otelde düzenlediği GSYİAD Talks etkinliğine sarı-kırmızılıların efsane futbolcuları Bülent Korkmaz ile Hakan Ünsal konuk oldu.

Etkinliğe Eski Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ile GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar ve dernek üyeleri katıldı.

Korkmaz ve Ünsal, etkinlikte Galatasaray'da ilk dönemlerini, Ali Sami Yen Stadı ile Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki anılarını ve 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası’na gidilen yolu anlatırken, eski takım arkadaşları olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında da konuştu.

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BÜLENT KORKMAZ: FLORYA'DAKİ BİNA YAPILIRKEN ÇALIŞTIM

Florya’daki tesislerin hayatının bir parçası olduğunu söyleyen Bülent Korkmaz, "Florya’daki bina yapılırken de inşaat işçisi olarak çalıştım. Galatasaray hayatımın bir parçası. Ölene kadar da öyle kalacak. Ali Sami Yen’den başlayan bir süreç de var. Orası yıkıldığı zaman çok üzülmüştüm. Canlı yayında konuşamamıştım. 46 senedir Florya’da oturuyorum. O zaman tesisler de yoktu. Geçerken içim buruk, üzülüyorum açıkçası. Dursun başkan muazzam bir tesis yapıyor. Harika bir tesis yapmışlar. Benim hayatım hep Florya’da geçti. Benim gönlümde, hiçbir zaman utamayacağım Florya tesisleri" şeklinde konuştu.

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"OKAN BURUK'UN REKOR KIRACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Okan Buruk ile gurur duyduğunu belirten Korkmaz, "Takım arkadaşımdı. Çok mutlu oluyorum. Çünkü bizim jenerasyondan biri çıktı ve inşallah o rekoru kıracak. Okan da altyapıdan yetişti. Ayağının kırıldığı günü hatırlıyorum. Oradan gelip oynaması, yurt dışına gitmesi ve Galatasaray teknik direktörü olması müthiş bir hikaye. Bu hikayenin sonun da rekor olacağını düşünüyorum. Çok başarılı buluyorum. Herkes farklı konuşuyor. Bu kadroyu yönetmek büyük bir başarı. Şu anki jenerasyon çok farklı. Dünyaya farklı bakış açıları var. Onları yönetmek beceri ister. Taktik, sistem ve oyuncu kalitesi o başka bir şey. Okan hocanın bunu yönetmesi şampiyonlukların gelmesinin en büyük nedeni. Her teknik direktör bunu yapamaz. Galatasaray Spor Kulübü hiçbir zaman Türkiye şampiyonluğuyla yetinmemeli. Avrupa’da başarı olması şart. Galatasaray’ın genlerinde olan bir şey. Gruptan çıkıp gidebileceği yere kadar gitmesi lazım. Şu anda mevcut kadro çok iyi ve çok iyi bir teknik direktörleri var. İnşallah Galatasaray bunu başarır. Çünkü Avrupa demek, Galatasaray demek. İnşallah istediğimiz seviyeye geliriz" diye konuştu.

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Galatasaray’ın transferde maddi olarak bu paraları vermesinin Avrupa’da üst seviyeye geldiğini gösterdiğini ifade eden Bülent Korkmaz, "En önemlisi kulüp başkanı ve yöneticilerin hocaya sahip çıkması. Ben her zaman onu vurguluyorum. Ben geçen sene çeyrek, yarı final diyordum. Maç kazandıkça rakibin saygısı daha da artıyor. En son bunu Stuttgart maçında bunu gördüm. Zorlu süreç olabilir. Futbol şansı da yanında olduğu zaman Galatasaray’ın seri galibiyetlere devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

HAKAN ÜNSAL: ALİ SAMİ YEN VE FLORYA, HİÇBİR ZAMAN UNUTAMAYACAĞIMIZ YERLER

Belli bir zaman sonra tesislerde bu değişime ayak uydurulması gerektiğini vurgulayan Hakan Ünsal, "Ali Sami Yen, şu andaki stada göre az kapasitesi vardı ama etkisi çok büyüktü. Florya tarafı da zaten öyle. İhtiyaçlara cevap verebilecek bir süreci yaşıyoruz. Bizim için Ali Sami Yen ve Florya, hiçbir zaman unutmayacağımız yerler" şeklinde konuştu.

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"BİRİLERİ HALA 'OKAN GELİYORUZ' DİYOR, GELEN YOK"

Okan Buruk’un, Galatasaray ile başarılı olduğunu aktaran Ünsal, "Türkiye’de bu kadar sert iklimde bu şekilde devam edilmek, araştırılması gereken bir konu. Nasıl yapıyor bu işi. Devamlı üzerinde baskı var. Başarılı olduğu halde baskı var. Kendini satmayı bilmiyor, Okan hoca kişilik olarak çok mütevazı bir karakter olduğu için bunu yapabilecek bir özelliği yok. 5. şampiyonluğu alıp, götüreceğini düşünüyorum. Bu süreci yönetme süreci çok iyi. Ülkeye teknik adam olarak kimler geldi, geçti. Son 4 yılda bir tek Okan var, diğer takımların değişen hocalarına ve kariyerlerine bakın. Birileri hala 'Okan geliyoruz, geliyoruz' diyor. Bu arada gelen, giden de yok " değerlendirmesinde bulundu.

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Konuşmaların ardından dernek başkanı Murat Sancaktar, Bülent Korkmaz ve Hakan Ünsal'a plaket ve çiçek takdim etti.