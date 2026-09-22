Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Boks Busenaz Sürmeneli, Avrupa Şampiyonası'nda madalyayı garantiledi

        Busenaz Sürmeneli, Avrupa Şampiyonası'nda madalyayı garantiledi

        Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Busenaz Sürmeneli, yarı finale yükselerek madalya kazanmayı garantiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 15:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Busenaz Sürmeneli madalyayı garantiledi

        Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun gündüz seansında Busenaz Sürmeneli, kadınlar 70 kiloda ringe çıktı.

        Son 3 dünya şampiyonasında altın madalya kazanan milli sporcu, Almanya'dan Leonie Müller ile çeyrek finalde karşılaştı.

        Rakibine karşı üstün bir mücadele ortaya koyan Busenaz, müsabakayı 5-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı ve Avrupa'daki 4. madalyasını garantiledi.

        Avrupa şampiyonalarında da 1 altın ve 2 bronz madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'nin kariyerinde Tokyo 2020'de altın madalyanın yanı sıra 3 dünya şampiyonluğu bulunuyor.

        Busenaz Sürmeneli, yarı finalde yarın Rus sporcu Nadezhda Golubeva ile karşılaşacak.

        REKLAM

        "MUTLUYUM, STRESLİYDİM ÇÜNKÜ YENİ ŞEYLER DENEDİM"

        Yarı finale yükseldiği için mutlu olduğunu belirten Busenaz Sürmeneli, sıklet değişikliği sürecinde zorlu bir hazırlık dönemi geçirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Mutluyum, stresliydim çünkü yeni şeyler denedim. 65'e düştüm. 66'da oynadım. Zaman geçtikçe kilo düşmek daha çok zorlaştı. Yeni bir 'challenge' başlattık, Buse ile beraber. Buse de 64'e çıktı, ben 70'e çıktım. Burada güzel bir çıkış yakalamak istiyoruz gerçekten. Çok iyi çalıştık. Kastamonu'da koşu bandında çok ağladım. Hocalar, 'Onun karşılığını burada alacaksın.' dedi. Öyle de oluyor, sağ olsunlar. Bize çok inanıyorlar, bize çok güveniyorlar. Ülkemizin desteğini, dualarını her zaman arkamızda hissediyoruz. İnşallah burada da altın madalyayla taçlandırmak istiyoruz. Bir sonraki maçlarımız daha zor olacak. Ama kazanmak istiyoruz. Gününde olan kazanacak."

        REKLAM

        Sofya'da tribünlerden gördüğü desteğe de değinen Busenaz Sürmeneli, "Çok güzel. Ülkede böyle gurbetçi abilerimiz, ablalarımız bizi geliyorlar, destekliyorlar. Dernekler var. Bunların daha çok olması lazım. Bugün ev sahibiydim, öyle diyeyim. Çünkü tribünler hep bana çalıştı. Pankartlarımızı bile yapmışlar. Çok sağ olsunlar. Her zaman böyle iletişimde olup milli takımlarımızı desteklememiz gerektiğini düşünüyorum. Sizler aracılığıyla tabii ki. Siz medyada bizi dahil ederseniz böyle ev sahibi gibi dövüşürüz." diye konuştu.

        Kilo düşürme sürecinin psikolojik açıdan da kendisini zorladığını vurgulayan Busenaz, yeni sıkletinin kendisine iyi geldiğini belirterek, "Çok zorlandım, çok yıprandım psikolojik olarak. Hala her gün tartıya çıkıyorum. O psikolojiden hala çıkamadım, 1 sene geçti. Mehmet abi var burada, sağ olsun. Diyorum ki 'Mehmet abi yağlandım, yağlandım birazcık.' Diyorum ki 'Ne kadar güzel bir şeymiş ya.' Gerçekten çok zor. Arka planda görünmeyen çok şey var. Kilo düşen kardeşlerime Allah yardımcısı olsun. Ben bile 70'e kadar kilo düşüyorum. Siz düşünün. 65'e düşerken çok zorlanıyordum. Ama şimdi iyiyiz. Bu sıkletin bana iyi geldiğini düşünüyorum. İnşallah olimpiyatlara kadar elimden ne geliyorsa inişli çıkışlı devam etmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Öte yandan şampiyonayı takip eden Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, karşılaşmadan sonra Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Busenaz Sürmeneli
        #2026 Avrupa Boks Şampiyonası
        #Boks
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Manisa'da okula silahlı saldırı: 2'si ağır 11 yaralı var
        Manisa'da okula silahlı saldırı: 2'si ağır 11 yaralı var
        Aleyna Çakır davasında karar
        Aleyna Çakır davasında karar
        Kozinoğlu soruşturması sürüyor
        Kozinoğlu soruşturması sürüyor
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ne zaman bitecek?
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ne zaman bitecek?
        SPK: Hisse pay geri alımlarında üst sınır kaldırıldı
        SPK: Hisse pay geri alımlarında üst sınır kaldırıldı
        20 milyon dolara satışa çıkacak
        20 milyon dolara satışa çıkacak
        Doktorların yüzde 10 yaşama şansı verdiği Almina, hayata tutundu
        Doktorların yüzde 10 yaşama şansı verdiği Almina, hayata tutundu
        Fonlarda ne oldu? İşte son 1 haftada yaşananlar
        Fonlarda ne oldu? İşte son 1 haftada yaşananlar
        Süper Lig'de krallık yarışı kızıştı!
        Süper Lig'de krallık yarışı kızıştı!
        Başkent'te 2'si kardeş 3 kanlı infaz!
        Başkent'te 2'si kardeş 3 kanlı infaz!
        Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ı bekleyen fikstür tehlikesi!
        Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ı bekleyen fikstür tehlikesi!
        Borsada küçüklerin devri bitti, şimdi büyüklerin zamanı
        Borsada küçüklerin devri bitti, şimdi büyüklerin zamanı
        Paris'e yerleşti
        Paris'e yerleşti
        "ABD'nin baskıları kaldırması halinde Hürmüz 7 günde açılacak"
        "ABD'nin baskıları kaldırması halinde Hürmüz 7 günde açılacak"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "Seçimlerim maalesef gündemlik oluyor"
        "Seçimlerim maalesef gündemlik oluyor"
        Macron ve Trump'tan samimi poz
        Macron ve Trump'tan samimi poz
        Okan Buruk'un en kötü 2. başlangıcı!
        Okan Buruk'un en kötü 2. başlangıcı!
        Ödül gecesinde fenalaştı
        Ödül gecesinde fenalaştı
        "Dijital esarete karşı direnin"
        "Dijital esarete karşı direnin"