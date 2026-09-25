Busenaz Sürmeneli: Kendime inanmamı ve güvenmemi sağladılar

Başkent Sofya'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nın son gününde Busenaz Sürmeneli, kadınlar 70 kiloda İngiliz Chantelle Reid’i yenerek Avrupa'da üst üste ikinci altın madalyasını elde etti.

Müsabakanın ardından Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, milli boksörlerden Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu ve Havvanur Kethüda açıklamalarda bulundu.

HAMZA YERLİKAYA: TAKIMIN TAMAMINI TEBRİK EDİYORUM

Takımın tamamını kutladığını söyleyen Hamza Yerlikaya, "Üç tane şampiyon, üçü de Trabzonlu, üçünü de kimse alamaz. Kendilerini tebrik ediyoruz. Ben Olimpiyat'ta ikiler kulübüne gireceğine inanıyorum. Buse Naz Çakıroğlu'nun (göstererek) da olimpiyat şampiyonu olacağına inanıyorum. Avrupa'da, dünyada madalya bırakmayacaklar. Takımın tamamını tebrik ediyorum. Gönülden kutluyorum. Rabbim muvaffak etsin. Gördünüz yine Cumhurbaşkanımız aradı, teri daha soğumadan nefes nefese iken sporcularımızla konuştu. Allah ondan bin kere razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Kardeşlerimizi kutluyorum. Her zaman destekliyoruz. Duamız da, gönlümüz de her zaman beraber olacak, inşallah” diye konuştu.

REKLAM

SUAT HEKİMOĞLU: ÇOK BÜYÜK BAŞARILAR ELDE EDECEĞİZ

Çok daha büyük başarılar elde edeceklerini ifade eden Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, “Kolbastıyı bu çocuklar bize gururla inşallah oynatacaklar. Ben beceremem ama onlara uyarım, keyifle oynarım. Tabii bu iş Cumhurbaşkanımızdan başlayan ve hakikaten böyle. Hakikaten oradan bakanımız Osman Aşkın Bak, Hamza Yerlikaya bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Gençlik Spor Bakanımıza teşekkür etmek lazım. Bu bir bütünlük, bu çocukların hep hepsi çok büyük emek veriyorlar, evlerine gidemiyorlar. Kardeşlerini göremiyor, annelerini, babalarını göremiyorlar. Bazen üzülüyorum kendileri adına. Ama bu spor yarışması böyle bir şey işte. Buse'lerin dediği gibi bu iş ancak bütünlükle olur, biz de onu sağladık şükürler olsun. Allah'ın izniyle bundan sonra çok büyük başarılar elde edeceğiz” dedi.

REKLAM

BUSENAZ SÜRMENELİ: KENDİME İNANMAMI VE GÜVENMEMİ SAĞLADILAR

Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Busenaz Sürmeneli, “Son zamanlarda çok yenilgi aldım. Kendimi toparlamaya çalışıyordum, çok zor şeyler yaşadım. Antrenörlerime, büyük başkanıma, Buse Naz Çakıroğlu'na çok teşekkür ederim. Özellikle kendime inanmamı ve güvenmemi sağladılar. Herkese çok teşekkür ederim. Annem de görecek şimdi ağladığımı. O da ağlayacak. İkizime çok teşekkür ederim. Yakın arkadaşlarım var. Onlara da çok teşekkür ederim. Her zaman yanımda oldular, inandılar bana, o kadar çok teşekkür edeceğim insan var ki hepsinden Allah razı olsun. Çok şükür kendime geldim. Cahit hocama da çok teşekkür ederim, 17-18 senedir beni yetiştiren kişilerden birisi” ifadelerinde bulundu.

REKLAM

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU: BÜTÜN TAKIMIMLA GERÇEKTEN GURUR DUYUYORUM

Şampiyonada elde edilen başarılardan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Buse Naz Çakıroğlu, "Havvanur Kethüda'ya da Busenaz Sürmeneli'ye de Büşra Işıldar'a da hepsine şunu söyledim. Buradan eve sadece siz şampiyon olursanız mutlu dönerim demiştim, onlar da söz verdiler ve sözlerini tuttular. Ancak onlar şampiyon olursa, takım buradan güçlü ayrılırsa ben bunu unutabilirim, burayı unutabilirim demiştim. Onlar da üzerine düşenin hepsini yaptı. Bütün takımımla gerçekten gurur duyuyorum” dedi.

"ÖNEMLİ OLAN TAKIM OLABİLMEK"

Takım olmanın önemine değinen Buse Naz Çakıroğlu, "Önemli olan takım olabilmek, birlik olabilmek, bunu gösterdiğimize inanıyorum. Antrenörlerimizle, federasyonla beraber, takım arkadaşlarımızla beraber. O yüzden antrenörlerimize de ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olsunlar hepsinin emeği bizde ayrı. Yaklaşık bir yıldır her türlü imkandan faydalandık. Yurt içi, yurt dışı her türlü imkandan faydalandık. Hiçbir şeye yok demediler, hayır demediler, ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

REKLAM

"YENİ SIKLET, YENİ HAYALLER"

Yeni sıkleti için ise Buse Naz Çakıroğlu, "Yeni sıklet, yeni hayaller, 51 kiloya ilk başladığım zamanda 8 yıl önce de yine böyle bir tökezleme döneminin ardından çok büyük başarılar kazanmıştım. Artık 51'de yoluma devam edemiyorum çünkü yaklaşık 10 senedir bu kiloda buradayım ve yaşın da verdiği bir zorlukla beraber artık o kiloya düşmek benim için daha zor oluyor ve yıpratıcı oluyor. O yüzden böyle bir karar aldım, artık 54 kiloda yoluma devam ediyorum. Umarım aynı başarıları kendi adıma bu sıklette de gösterebilirim. Herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

REKLAM

HAVVANUR KETHÜDA: İSTİKLAL MARŞI'NI OKUTTUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ

Avrupa şampiyonu Havvanur Kethüda da, “Evet açılışı ben yaptım ağır sıkletlerde, altın madalyayı aldık. Ablamlar da altın madalyayı aldı, gururluyuz. Ülkemize altın madalya ile dönüyoruz. 3 altın, 5 tane de bronz madalya ile çok gurur verici. İstiklal Marşı'nı okuttuğumuz için çok mutluyuz” dedi.