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        Çaykur Rizespor: 2 - Erzurumspor FK: 1 | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Çaykur Rizespor sahasında ağırladığı Erzurumspor FK'yı 2-1 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 15:36 Güncelleme:
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        Rizespor evinde Erzurumspor'a şans vermedi

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Çaykur Rizespor, evinde Erzurumspor FK'yı konuk etti. Zorlu mücadeleyi Karadeniz ekibi 2-1 kazandı.

        16. dakikada Çaykur Rizespor etkili geldi. Laçi'nin pasında ceza yayı önünde topla buluşan Ahmed Kutucu'nun sert şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran soluna uzanarak gole izin vermedi.

        22. dakikada Mebude'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Mithat Pala, meşin yuvarlağı içeriye gönderdi. Bu bölgedeki Ariss'in kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

        31. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Olawoyin'in pasında ceza alanında topu kontrol eden Sowe, altıpas önünden meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın üzerinden aşırttı. Top, filelerle buluştu: 1-0.

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        37. dakikada Erzurumspor FK skora denge getirdi. Konuk ekibin atağında Kerk'in pasında Diabate, ceza alanında kaleci Zafer Görgen ile karşı karşıya kaldı. Diabate, yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.

        Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

        62. dakikada Olawoyin'in ceza sahasının içerisine pasında Laçi’nin bekletmeden vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kurtardı.

        66. dakikada Mebude'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ali Sowe'un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

        Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Ali Can Alp, Mücahid Adem Çelebi

        Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Mithat Pala, Attila Mocsi, Siaka Bakayoko, Zakaria Ariss, Moustapha Diakite (Taylan Antalyalı dk. 62), Adedire Mebude (Tayyip Talha Sanuç dk. 87) Ibrahim Olawoyin, Qazim Laçi (Varesanovic dk .87), Ahmed Kutucu (Emrecan Bulut dk. 62), Ali Sowe (Mustafa Tosun dk. 90+1)

        Yedekler: Umut Erdem, Taha Şahin, Emirhan Yılmaz, Fofana, Doicaru

        Teknik Direktör: Recep Uçar

        Erzurumspor: Ertuğrul Taşkıran, Festy Ebosele (Mustafa Fettahoğlu dk. 76), Orhan Ovacıklı, Amar Gerxhaliu, Nihad Mujakic, Guram Giorbelidze (Mustafa Yumlu dk. 90), Brandon Baiye, Elisha Owusu (Sefa Akgün dk. 90), Gyrano Kerk (Eren Tozlu dk. 76), Miguel Cardoso (Rodrguez dk. 76), İbrahim Diabate

        Yedekler: Yakup Kırtay, Cengizhan Bayrak, Matija Orbanic, Lawrence Agyekum, Nariman Akhundzade

        Teknik Sorumlu: Suat Maden

        Goller: Ali Sowe (dk. 31, dk. 66) (Çaykur Rizespor), Diabate (dk. 37) (Erzurumspor FK)

        Sarı kartlar: Gyrano Kerk, Miguel Cardoso, Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)

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        #erzurumspor fk
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