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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Fenerbahçe Marco Asensio: Daha iyi bir noktaya geleceğim!

        Marco Asensio: Daha iyi bir noktaya geleceğim!

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıktan golle dönen Marco Asensio zorlu mücadelenin ardından performansını değerlendirdi. İspanyol futbolcu, "Daha iyi bir noktaya geleceğim" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 21:47 Güncelleme:
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        "Daha iyi bir noktaya geleceğim!"

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşan Fenerbahçe sahadan 3-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığını atlatan ve sahalara geri dönen Marco Asensio, Rize deplasmanında takımının ilk golünü kaydeden isim oldu.

        İspanyol orta saha, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın ardından konuştu.

        Rizespor maçındaki golü ve geçen sezon da aynı stadyumda gol attığı hatırlatılan İspanyol yıldız, "Evet sizin de söylediğiniz gibi, geçen sene burada bir golüm vardı. Bu maç için konuşursak, bu hafta iyi hazırlandık. Güçlü bir şekilde hazırlandık. Önemli ve zor bir maçtı. Golümden dolayı mutluyum, galibiyetten dolayı da mutluyum. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Önümüzde zorlu maçlar var, galibiyetlerle yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.

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        Asensio, "Yüzde 100 ile mi oynadı, tam olarak hazır olması için belirli bir süreye ihtiyacı var mı?" sorusunun ardından, "Tabii ki maç maç ritim kazanacağımı düşünüyorum. Benim için zor bir dönemdi ama yavaş yavaş çok daha iyi bir noktaya geleceğimi düşünüyorum. En iyi tempoma ulaşmak için sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğim." yanıtını verdi.

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        #fenerbahçe
        #Marco Asensio
        #çaykur rizespor
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