Celtic: 0 - Glasgow Rangers: 1 | MAÇ SONUCU
İskoçya Premiership'in 7. hafta karşılaşmasında Celtic sahasında ezeli rakibi Glasgow Rangers'ı ağırladı. Old Firm derbisini konuk takım 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Giriş: 20 Eylül 2026 - 17:20 Güncelleme:
Rangers, İskoçya Premiership'in 7. haftasında Old Firm derbisinde deplasmanda karşılaştığı Celtic'i 1-0'lık skorla mağlup etti.
İskoçya Premiership'in 7. haftasındaki derbide Celtic ile Rangers, Celtic Park'ta karşı karşıya geldi. Konuk ekip, ilk yarısında bulduğu golle müsabakadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Rangers'a galibiyeti getiren golü 33. dakikada Ryan Don Naderi kaydetti.
Ligde üst üste 5. galibiyetini kazanan Rangers puanını 16'ya çıkardı. Bu sezonki ilk yenilgisini alan Celtic ise 18 puanda kaldı.
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