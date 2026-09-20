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        Haberler Spor Futbol Celtic: 0 - Glasgow Rangers: 1 | MAÇ SONUCU

        Celtic: 0 - Glasgow Rangers: 1 | MAÇ SONUCU

        İskoçya Premiership'in 7. hafta karşılaşmasında Celtic sahasında ezeli rakibi Glasgow Rangers'ı ağırladı. Old Firm derbisini konuk takım 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 17:20 Güncelleme:
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        Old Firm derbisi Rangers'ın!

        Rangers, İskoçya Premiership'in 7. haftasında Old Firm derbisinde deplasmanda karşılaştığı Celtic'i 1-0'lık skorla mağlup etti.

        İskoçya Premiership'in 7. haftasındaki derbide Celtic ile Rangers, Celtic Park'ta karşı karşıya geldi. Konuk ekip, ilk yarısında bulduğu golle müsabakadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Rangers'a galibiyeti getiren golü 33. dakikada Ryan Don Naderi kaydetti.

        Ligde üst üste 5. galibiyetini kazanan Rangers puanını 16'ya çıkardı. Bu sezonki ilk yenilgisini alan Celtic ise 18 puanda kaldı.

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        #Rangers
        #Glasgow Rangers
        #Celtic
        #Old Firm
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