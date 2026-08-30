Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Chelsea: 4 - Brighton: 3 | MAÇ SONUCU (Chelsea sezona 2'de 2 ile başladı)

        Chelsea: 4 - Brighton: 3 | MAÇ SONUCU (Chelsea sezona 2'de 2 ile başladı)

        İngiltere Premier Lig'de Chelsea, sahasında Brighton'ı 4-3 yendi. Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea, sezona 2'de 2 ve 6 puanla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 19:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        7 gollü karşılaşmayı Chelsea kazandı!

        İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında oynanan maçta Chelsea, sahasında Brighton'ı 4-3 yendi.

        Londra ekibinde sabah saatlerinde transferi duyurulan Arjantinli kaleci Emiliano Martinez, Brighton karşısında ilk 11'de sahaya çıkarken, Manchester City'ye transferi gündemde olan Enzo Fernandez, perşembe günkü Lig Kupası maçının ardından bu mücadelede de kadroya alınmadı.

        Adı Manchester United ve Manchester City ile anılan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu ise Brighton ile ilk 11'de sahaya çıktı.

        Chelsea maça golle başladı. 4. dakikada sağ taraftan kullanılan korner atışında, ceza alanında iyi yükselen Joao Pedro kafayla vurdu. Önce Mats Wieffer'e çarpan, daha sonra bu futbolcuyla kaleci Bart Verbruggen arasındaki anlaşmazlık nedeniyle boşta kalan topu Romeo Lavia ağlara gönderdi: 1-0

        REKLAM

        Ev sahibi ekip, savumada büyük açıklar veren Brighton karşısında ilk çeyrek dolmadan farkı ikiye çıkardı. 13. dakikada sol taraftan Morgan Rogers'ın ceza alanına çıkardığı topu Pedro Neto, 5 Brighton'lı futbolcu arasından yerden bir vuruşla tamamladı: 2-0

        25. dakikaka Ferdi'den sıyrılan ve ceza alanına giren Neto'nun yerden pasına Pedro'nun uzak köşeye yerden vuruşunda, top az farkla direğin yanından auta çıktı.

        İlk yarım saatlik bölümde topu rakibine bırakan (yüzde 72) Chelsea, hızlı hücumlarla tehlikeli olduğu rakip ceza alanında 3. isabetli şutunda da gol sevinci yaşadı. 32. dakikada Jorrel Hato'nun kendi yarı alanından taşıdığı ve ceza alanına çıkardığı topu Pedro filelerle buluşturdu: 3-0

        REKLAM

        Bu golden 3 dakika sonra Chelsea savunmasını 2'ye 2 yakalayan Brighton'da Malick Yalcouye'nin pasıyla sağ taraftan ceza alanıa giren Charalampos Kostoulas'ın karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda top kaleci Martinez'den döndü. Pozisyonu takip eden Yalcouye'nin kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, yan direğe çarparak ağlara gitti: 3-1

        BRIGHTON YAKLAŞTI, CHELSEA İZİN VERMEDİ

        Tempolu başlayan ikinci yarının ilk 15 dakikasında ev sahibi ekip Pedro ve Palmer ile, konuk takım ise Diego Gomez ile net pezisyonlardan yararlanamadı.

        Brighton, 63. dakikada farkı bire indirdi. İlk golün sahibi Yalcouye'nin pasıyla ceza alanının sağ tarafında topla buluşan Pascal Gross'un vuruşunda, Pedro'ya çarpan top ağlara gitti: 3-2

        REKLAM

        Ligin ilk haftasındaki Fulham derbisinin ardından Brighton'dan da iki gol yiyen Chelsea'de teknik direktör Xabi Alonso, Reece James, Joshua Acheampong ve sakatlıktan dönen Moises Caicedo'yu 68. dakikada oyuna aldı.

        74. dakikada Pedro'nun pasıyla ceza yayına gelen Palmer'ın yerden sert şutunda, top ağlarla buluştu: 4-2

        90+5. dakikada Brighton'ın sol taraftan ceza alanına doğru kullandığı uzun taç atışında kafalardan seken topu en son Gross kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 4-3

        Karşılaşmayı 4-3 kazanan Chelsea, gelecek hafta Arsenal ile oynayacağı Londra derbisi öncesi ligde 2'de 2 yaptı. Geçen hafta Aston Villa'yı 4-0 yenen Brighton ise bu sezon ilk mağlubiyetini elde etti.

        REKLAM

        TUCHEL VE ANCELOTTI TRİBÜNDEN İZLEDİ

        İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel ile Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, karşılaşmayı tribünden takip etti.

        Tuchel ve Ancelotti, daha önce Chelsea'nin teknik direktörlüğünü de yapmışlardı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Chelsea
        #premier lig
        #Brighton
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Türkiye'den, KKTC'de alabora olan gemi ile ilgili açıklamalar
        Türkiye'den, KKTC'de alabora olan gemi ile ilgili açıklamalar
        2 ölü, 10 yaralı! Spor salonunda yangın
        2 ölü, 10 yaralı! Spor salonunda yangın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        İstanbul'da dehşet! Emekli polis memuru, karısını ve kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Emekli polis memuru, karısını ve kızını öldürdü!
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Lille transferde de G.Saray'a rakip oldu!
        Lille transferde de G.Saray'a rakip oldu!
        Google Trump'ın Kanada kararının ardından harekete geçti
        Google Trump'ın Kanada kararının ardından harekete geçti
        Yusuf Akçiçek adım adım G.Saray'a!
        Yusuf Akçiçek adım adım G.Saray'a!
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Leao'nun maliyeti açıklandı!
        Leao'nun maliyeti açıklandı!
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        Fenerbahçe Samsunspor karşısında!
        Fenerbahçe Samsunspor karşısında!
        "Özür bekliyor"
        "Özür bekliyor"
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        "Bu sezon ödüller daha büyük"