İngiltere Premier Ligi'nin 6. haftasında Chelsea, Bournemuth'u ağırladı. Stamford Bridge'te oynanan müsabakayı kazanan 5-1'lik skorla Chelsea oldu.

YENİ BİR REKOR

Chelsea, 2. dakikada Jordan Henderson ve 3. dakikada Morgan Rogers ile maça hızlı başladı. Londra devi, 2 dakika 29 saniyede 2 gol bularak, tarihinin en hızlı başlangıcını yaptı.

Joao Pedro, 46. dakikada farkı 3'e çıkardı. Bournemouth, 51. dakikada Evanilson ile farkı azaltsa da Joao Pedro 67, Jordan Henderson ise 70. dakikada ikinci gollerini atarak maçın skorunu belirledi.

CHELSEA 3 MAÇLIK HASRETE SON VERDİ

3 hafta aradan sonra kazanan Chelsea, puanını 10'a yükseltti. Bu sezon henüz galibiyet alamayan Bournemouth, 3 puanda kaldı.

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Chelsea, gelecek hafta Everton'a konuk olacak. Bournemouth ise Sunderland'i ağırlayacak.