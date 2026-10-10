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        Haberler Spor Futbol İngiltere Chelsea: 5 - Bournemouth: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Chelsea: 5 - Bournemouth: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        İngiltere Premier Ligi'nin 6. haftasında Chelsea, evinde Bournemuth'u 5-1 mağlup etti. Jorgan Henderson (2), Joao Pedro (2) ve Morgan Rogers'ın golleriyle farklı kazanarak üç maçlık galibiyet hasretini bitiren Chelsea, puanını 10'a yükseltti. Bournemouth ise haftayı 3 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 19:28 Güncelleme:
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        Chelsea'den 5 gollü galibiyet!

        İngiltere Premier Ligi'nin 6. haftasında Chelsea, Bournemuth'u ağırladı. Stamford Bridge'te oynanan müsabakayı kazanan 5-1'lik skorla Chelsea oldu.

        YENİ BİR REKOR

        Chelsea, 2. dakikada Jordan Henderson ve 3. dakikada Morgan Rogers ile maça hızlı başladı. Londra devi, 2 dakika 29 saniyede 2 gol bularak, tarihinin en hızlı başlangıcını yaptı.

        Joao Pedro, 46. dakikada farkı 3'e çıkardı. Bournemouth, 51. dakikada Evanilson ile farkı azaltsa da Joao Pedro 67, Jordan Henderson ise 70. dakikada ikinci gollerini atarak maçın skorunu belirledi.

        CHELSEA 3 MAÇLIK HASRETE SON VERDİ

        3 hafta aradan sonra kazanan Chelsea, puanını 10'a yükseltti. Bu sezon henüz galibiyet alamayan Bournemouth, 3 puanda kaldı.

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        Chelsea, gelecek hafta Everton'a konuk olacak. Bournemouth ise Sunderland'i ağırlayacak.

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        #Chelsea
        #Bournemouth
        #premier lig
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