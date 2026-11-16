Chibuike Nwaiwu: Trabzonspor'da hedefimiz şampiyonluk

Nijerya Milli Takımı'na davet edilen ve kampa 54Football'a açıklamalarda bulunan Trabzonspor'un stoperi Chibuike Nwaiwu, Bordo Mavililer'deki hedefinin şampiyonluk olduğunu belirtti.

"ÜLKEMİ TEMSİL ETMEK BENİM İÇİN BİR AYRICALIK"

Ülkesinin formasını giymenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirten Nwaiwu, "Kendimi iyi hissediyorum. Burada olmak ve ülkemi temsil etmek benim için bir ayrıcalık. Gerçekten çok ama çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Enyimba'dan Avusturya'ya, oradan da Trabzonspor'a uzanan kariyerine değinen Nijeryalı oyuncu, "Her zaman söylediğim gibi, her şey Allah'ın lütfuyla oldu. Çünkü Allah olmadan bugün burada olamazdım. Kariyer yolculuğum kolay değildi ancak bugün bulunduğum yer için Allah'a şükrediyorum" dedi.

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Futbola orta saha oyuncusu olarak başladığını da söyleyen Nwaiwu, Trabzonspor'un ligdeki hedefiyle ilgili soruya net yanıt verdi: "Hedefimiz ligi kazanmak. Tamamen amacımız bu. Çok iyi bir kadroya sahibiz."

BU SEZON GÖSTERDİĞİ PERFORMANS

Trabzonspor'da bu sezon 13 maçta süre bulan Nwaiwu, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.