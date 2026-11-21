'Çoklu Top Sistemi' ilk kez Gençlerbirliği Gaziantep FK maçında uygulandı
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Gençlerbirliği - Gaziantep FK karşılaşmasında, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararı doğrultusunda ligde ilk kez 'Çoklu Top Sistemi' uygulandı.
Giriş: 21 Kasım 2026 - 15:09 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği’nin sahasında Gaziantep FK’yı konuk ettiği karşılaşmada, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni uygulaması hayata geçirildi.
‘Çoklu Top Sistemi’ kapsamında top toplayıcılar, topları doğrudan futbolculara vermek yerine saha kenarında belirlenen alanlarda bulunan istasyonlara yerleştirdi. Futbolcular, ihtiyaç duydukları topları bu istasyonlardan aldı.
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