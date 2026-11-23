Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Arca Çorum FK, deplasmanda İstanbul Başakşehir FK'ya 4-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Arca Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, mücadeleyi değerlendirdi. Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirten Burak Yılmaz, "Bütün hafta hatta milli arada tamamen Başakşehir takımına çalıştık. Nuri Hoca'nın 3+1 yapıp 6 oyuncuyla bizim stoper ve blok aralarını açıp oraya koşturmak istediğini biliyorduk. Tamamen onu kapatmak üzerine çalıştık. 70 dakikada muvaffak olduk. Bunun akabinde orta yan ortaları geleceğini biliyorduk. Onları da 70 dakika çok iyi savunduk" diye konuştu.

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‘KÖTÜ ADAM OLUP MAÇI BİTİRMEYİ ÖĞRENMELİYİZ'

Maçın son bölümünde yaşadıkları kırılganlığa dikkat çeken Yılmaz, "Shomurodov’un attığı harika bir gol var. Bizim oyuncuyu atak yapıp vurdurmamamız gerekirken Shomurodov’un harika kilidi açtığı ve bizim anlam veremediğimiz kırılgan bir maçımız oldu. Akabinde 14 dakikada 4 tane gol yedik ve mağlup olduk. Buraları da öğrenmeliyiz. 2-1'ken baskı altında oyun oynamayı, futbol oynamayı, maçı bitirmeyi, kötü adam olup maçı bitirmeyi öğrenmeliyiz. Burada biraz naifiz. Sarı kart görmüyoruz, faul yapmıyoruz. Ne yazık ki çok üzgünüm bu konuda" ifadelerini kullandı.

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‘BAŞAKŞEHİR İLE ARAMIZDA ÇOK BÜYÜK BİR FARK VAR’

İki takım arasındaki kalite ve bütçe farkına da değinen Burak Yılmaz, "Dediğim gibi çok çalıştığım, harika bir 70 dakika geçiren bir maçın sonunda Başakşehir ile aramızda çok büyük bir fark var. Hem oyuncu kalitesi olarak hem bütçe olarak onlar da gereğini bugün yaptılar diye düşünüyorum" dedi.