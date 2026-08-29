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        Haberler Spor Futbol İngiltere Crystal Palace: 1 - Manchester City: 4 | MAÇ SONUCU

        Crystal Palace: 1 - Manchester City: 4 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Crystal Palace sahasında Manchester City'i ağırladı. 5 golün çıktığı mücadeleyi konuk takım 4-1 kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 00:18 Güncelleme:
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        M. City'de Haaland ve Cherki sahnede!

        İngiltere Premier Lig'de ikinci haftanın açılış maçında Crystal Palace ile Manchester City kozlarını paylaştı. Mücadele Manchester temsilcisinin 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Man. City'e galibiyeti getiren golleri 17. ve 84. dakikalarda Erling Haaland ile 54 ve 69. dakikalarda Rayan Cherki kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise Gianluigi Donnarumma'dan (k.k) geldi.

        Bu sonucun ardından M. City 2'de 2 yaptı ve 6 puana yükseldi. Crystal Palace ise puanla tanışamadı ve 0 puanda kaldı.

        Ligin 3. haftasında C. Palace deplasmanda Fulham'a konuk olacak. Manchester City ise sahasında Coventry City'i ağırlayacak.

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        #premier lig
        #manchester city
        #Crystal Palace
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