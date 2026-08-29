Crystal Palace: 1 - Manchester City: 4 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de ikinci haftanın açılış maçında Crystal Palace ile Manchester City kozlarını paylaştı. Mücadele Manchester temsilcisinin 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Man. City'e galibiyeti getiren golleri 17. ve 84. dakikalarda Erling Haaland ile 54 ve 69. dakikalarda Rayan Cherki kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise Gianluigi Donnarumma'dan (k.k) geldi.

Bu sonucun ardından M. City 2'de 2 yaptı ve 6 puana yükseldi. Crystal Palace ise puanla tanışamadı ve 0 puanda kaldı.

Ligin 3. haftasında C. Palace deplasmanda Fulham'a konuk olacak. Manchester City ise sahasında Coventry City'i ağırlayacak.