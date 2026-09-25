Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki 2026 Avrupa Boks Şampiyonası finalinde altın madalyayı kazanan Hatice Akbaş'ı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, final müsabakasını yerinde izleyen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın telefonu aracılığıyla Avrupa şampiyonu Hatice Akbaş ile konuştu. Erdoğan, Hatice'yi tebrik ederek "Hatice tebrik ediyorum kızım. Maşallah, şimdi bu senin bugün aldığın üçüncü altın madalyan oldu değil mi? Artık olimpiyatta da bir numara olacaksın. Allah yar ve yardımcın olsun. Bütün aileye selam. Tebrik ediyorum. Tüm aileye, anneye babaya selamlar” ifadelerini kullandı.

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Milli boksör de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.