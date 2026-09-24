Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Havvanur Kethüda'ya tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki final müsabakasını yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın telefonundan Avrupa şampiyonu Havvanur ile konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Havvanur'u kutlayarak, "Havvanur tebrik ediyorum seni. Havvanur, ismin çok güzel. İnşallah bundan sonra senden dünya şampiyonluğu bekliyorum. Allah yar ve yardımcın olsun. Bütün arkadaşlarına çok selam söyle. Tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Milli boksör de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.