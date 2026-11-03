Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nda zafer Beymen Club'ın

Türk yelkenciliğinin prestijli organizasyonlarından Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları 2026 Trofesi, İstanbul’da düzenlenen Cumhuriyet Kupası ile sona erdi. Sezon boyunca süren çekişmeli mücadelenin ardından Beymen Club Sailing Team, ORC 1 sınıfında şampiyonluk kupasını kaldıran ekip oldu.

23 Nisan’da Çanakkale Kupası ile başlayan; 19 Mayıs’ta Kurtuluş Kupası ve 30 Ağustos Zafer Kupası etaplarıyla devam eden organizasyon, toplam 16 yarışın ardından tamamlandı. Çanakkale ve İstanbul parkurlarında sezon genelinde 88, final etabında ise 67 teknenin mücadele ettiği trofede heyecan son güne kadar taşındı.

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TÜM YARIŞLARDA PODYUMDA KALMAYI BAŞARDI

29 Ekim’de İstanbul Boğazı’nda start alan final etabı, 31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde Caddebostan – Adalar parkurundaki şamandıra yarışlarıyla sürdü. Kritik son dört yarışın tamamında ilk iki sırada yer alarak (bir birincilik, üç ikincilik) yüksek bir form grafiği çizen Beymen Club Sailing Team, tüm yarışlarda podyumda kalarak hem Cumhuriyet Kupası’nı kazandı hem de genel klasmanda liderliğe yerleşti. Beymen Club Sailing Team, Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları 2026 Trofesi ORC 1 genel klasmanında 18 net puana ulaşırken Angels of CMC Holding 21 net puanla ikinci, STM Yelken Takımı ise 37 net puanla üçüncü sırada yer aldı.