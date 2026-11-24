Davinson Sanchez: Önemli isimler yokken kazandık
Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasındaki 1-0'lık Aston Villa galibiyetinin ardından konuştu. Önemli eksiklere rağmen kazandıklarını vurgalayan Sanchez, "Çok mutluyuz, takım oyunuyla kazandık. Önemli isimler yokken kazandık. Maç maç gideceğiz. Taraftarın önünde kazanmak daha da mutlu ediyor." dedi.
Giriş: 24 Kasım 2026 - 23:28 Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa'yı 1-0 yenen Galatasaray'ın stoperi Davinson Sanchez, galibiyeti değerlendirdi.
"ÖNEMLİ İSİMLER YOKKEN KAZANDIK"
Davinson Sanchez, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Çok mutluyuz, takım oyunuyla kazandık. Önemli isimler yokken kazandık. Maç maç gideceğiz. Taraftarın önünde kazanmak daha da mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.
DERBİ AÇIKLAMASI
Aston Villa karşılaşmasının ardından gözlerini derbiye çevirdiklerini belirten Sanchez, "Şimdi Beşiktaş maçına odaklanacağız ve derbiye hazırlanacağız." dedi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ