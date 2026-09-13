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        Haberler Spor Motor Sporları Moto 2 Deniz Öncü, İtalya'da 20. oldu

        Deniz Öncü, İtalya'da 20. oldu

        Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 14. ayağında İtalya'da düzenlenen San Marino Grand Prix'sini milli motosikletçi Deniz Öncü, 20. sırada tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 16:06 Güncelleme:
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        Deniz Öncü, İtalya'da 20. oldu

        Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 14. ayağında İtalya'da düzenlenen San Marino Grand Prix'sini 20. tamamladı.

        Rimini kentindeki 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde ELF Marc VDS takımı adına mücadele eden Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 22 turluk yarışta damalı bayrağı liderin 37.206 saniye gerisinde gördü.

        San Marino'da İspanyol Manuel Gonzalez, 34 dakika 57.913 saniyelik derecesiyle birincilik, Hollandalı Collin Veijer ikincilik, Belçikalı Barry Baltus ise üçüncülük elde etti.

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        #Moto2
        #Deniz Öncü
        #san marino
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