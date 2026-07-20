Derin Deniz Sorguç'tan gümüş madalya

AKUT Spor Kulübü sporcusu Derin Deniz Sorguç, 1-7 Temmuz 2026 tarihleri arasında İtalya'nın Gizzeria kentinde düzenlenen Formula Kite Gençler Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı.

AVRUPA İKİNCİLİĞİ GÜMÜŞ MADALYA GETİRDİ

Genç Kadınlar kategorisinde yarışan Sorguç, bu prestijli organizasyonda Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. World Sailing tarafından düzenlenen bu şampiyona, genç sporcuların yeteneklerini sergilediği en önemli etkinliklerden biri olarak öne çıkıyor. Toplamda 14 yarışın yapıldığı organizasyonda sporcular, hız, teknik beceri ve strateji konularında kıyasıya mücadele etti.

EMEKLERİN KARŞILIĞI ALINDI

Derin Deniz Sorguç'un kazandığı bu madalya, yıllarca süren disiplinli antrenmanların ve güçlü ekip ruhunun bir yansıması. Şampiyona boyunca gösterdiği performansla Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden milli sporcu, ay-yıldızlı bayrağı gururla dalgalandırdı. Şampiyonanın ardından Sorguç, "Bir madalyadan çok daha fazlası… Aylar süren emek, sayısız antrenman ve hiç vazgeçmeyen bir ekip." diyerek duygularını dile getirdi.