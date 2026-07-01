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        Haberler Spor Futbol Transfer 1. Lig Efecan Karaca resmen Sarıyer'de!

        Efecan Karaca resmen Sarıyer'de!

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, geçtiğimiz günlerde Alanyaspor'a veda eden 36 yaşındaki kanat oyuncusu Efecan Karaca'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 20:08 Güncelleme:
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        Efecan Karaca imzayı attı!

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, son olarak Alanyaspor forması giyen tecrübeli kanat oyuncusu Efecan Karaca'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

        İstanbul temsilcisi, 36 yaşındaki futbolcunun transferini resmi hesaplarından yaptığı paylaşımla açıkladı. Kulübün paylaşımında, "Herkes gün olur evine geri döner. Hikaye, kaldığı yerden devam ediyor. Yuvana yeniden hoş geldin Efecan Karaca" ifadelerine yer verildi.

        Geçtiğimiz günlerde Alanyaspor'a veda eden Efecan Karaca, Sarıyer ile sözleşme imzaladı. Deneyimli oyuncu, geride kalan sezonda Alanyaspor formasıyla 25 karşılaşmada görev alırken 1 asistlik katkı sağladı.

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