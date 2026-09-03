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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray G.Saray'ın 12. Fransız futbolcusu Bitshiabu oldu

        G.Saray'ın 12. Fransız futbolcusu Bitshiabu oldu

        Galatasaray'ın yeni transferi El Chadaille Bitshiabu, sarı-kırmızılıların tarihindeki 12. Fransız futbolcu oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 12:45 Güncelleme:
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        G.Saray'ın 12. Fransız futbolcusu oldu

        Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Galatasaray, beşinci transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, Alman ekibi RB Leipzig'de forma giyen Fransız futbolcu El Chadaille Bitshiabu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Aslan, Bitshiabu'nun geçici transferi için kulübüne 2 milyon euro ödeyecek.

        21 yaşındaki futbolcu, Galatasaray tarihinin 220. yabancı futbolcusu olarak kayıtlara geçti. El Chadaille Bitshiabu, ayrıca sarı-kırmızılıların futbol takımında forma giyecek 12. Fransız futbolcusu olacak.

        Galatasaray’da daha önce Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey, Leo Dubois, Tanguy Ndombele ve Lesley Ugochukwu forma giydi.

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        #galatasaray
        #El Chadaille Bitshiabu
        #RB Leipzig
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