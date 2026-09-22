Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya ve Fransa yarı finalde!
CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya ve Fransa, yarı finale yükseldi.
Giriş: 22 Eylül 2026 - 21:43 Güncelleme:
CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya ve Fransa, yarı finale yükseldi.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da oynanan çeyrek final müsabakalarında Fransa-Romanya ve Polonya-Almanya karşılaşmaları yapıldı.
Günün ilk maçında Fransa, Romanya'yı 3-0 (25-16, 25-19, 25-19) yenerek adını yarı finale yazdırdı.
Dünya sıralamasının zirvesindeki son şampiyon Polonya, Almanya'yı 25-23, 25-17, 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Şampiyonada çeyrek finaller, yarın oynanacak İtalya-Finlandiya ve Belçika-Slovenya karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
Yarı final müsabakaları, 25 Eylül Cuma günü İtalya'nın Milano kentinde yapılacak. Avrupa şampiyonu ise 26 Eylül Cumartesi günü belli olacak.
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