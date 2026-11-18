Esenler Erokspor: 113 - Rilski Sportist: 62 | MAÇ SONUCU
Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, Eurocup C Grubu 7. hafta mücadelesinde Bulgaristan'ın Rilski Sportist ekibini 113-62 yendi. Bu sonucun ardından temsilcimiz Esenler Erokspor, gruptaki 7. maçında da galip geldi ve zirvede yer aldı.
Giriş: 18 Kasım 2026 - 21:41 Güncelleme:
Eurocup C Grubu 7. haftasında Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, konuk ettiği Bulgar ekibi Rilski Sportist'i 113-62 yendi.
Grubunda lider durumda bulunan Esenler Erokspor, 7. maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı. Bulgaristan temsilcisi ise 5. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Akatlar Spor Kompleksi
Hakemler: Kirile Tvauri (Gürcistan), Roko Hordov (Hırvatistan), Igor Esteve Malmierca (Andorra)
Esenler Erokspor: Vuurst 13, Davis 7, Webb 12, Yebo 19, Egehan Arna 13, McCollum 9, Usher 9, Sow 16, Emre Melih Tunca 6, Muhsin Yaşar 6, Yunus Sonsırma 3, Metehan Akyel
Rilski Sportist: Yordanov 7, Kostov 9, Georgiev 3, Richards 7, Petrov 15, Hristov 6, Bachkov 5, Stormo 10, Yonkov
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1. Periyot: 37-19
Devre: 68-36
3. Periyot: 86-48
4. Periyot: 113-62
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