İngiltere'de futbol menajerlik oyununa kendisini fazla kaptıran bir Everton taraftarı, oyun sırasında yatak odasını basın toplantı odasına çevirip basın toplantısı düzenlemeye kalkınca eşinden azar işitti.

Görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Everton kulübü 37 yaşında ve 2 çocuk sahibi taraftar için unutulmaz bir organizasyona imza attı.

Everton yetkilileri, taraftarı kulübe davet ederek gerçek bir basın toplantısı düzenlemesini sağladı. Taraftara futbolcu James Tarkowski de eşlik etti.

Oynadığı oyun gerçeğe dönüşen adamın mutlu anları Everton kulübünün sosyal medya hesabından paylaşıldı ve söz konusu video milyonlarca görüntüleme aldı.

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İşte o anlar: