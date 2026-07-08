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        Haberler Spor Basketbol EuroCup EuroCup'ta gruplar belli oldu

        EuroCup'ta gruplar belli oldu

        EuroCup'ta gruplar belli oldu. Organizasyondan yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonunun açılış maçı 29 Eylül Salı günü oynanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 15:51 Güncelleme:
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        EuroCup'ta gruplar belli oldu!

        İspanya'nın Barcelona şehrindeki Mediapro Auditorium'da gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda EuroCup'ta gruplar belli oldu.

        Türk temsilcilerinden Türk Telekom B Grubu'nda, Tofaş C Grubu'nda ve Bahçeşehir Koleji D Grubu'nda yer aldı.

        2026-2027 sezonu grupları şöyle:

        A Grubu:

        Le Mans Sarthe Basket

        Hapoel Midtown

        Recoletas Salud San Pablo Burgos

        Cedevita

        Baglietto Derthona Tortona

        Aris

        Rostock Seawolves

        Riga Zelli

        B Grubu:

        Türk Telekom

        U-BT Cluj-Napoca

        La Laguna Tenerife

        Umana Reyer

        Maxima Roma

        Siauliai

        London Lions

        Skyliners Frankfurt

        C Grubu:

        Cosea JL Bourg-en-Bresse

        TOFAŞ

        Buducnost VOLI Podgorica

        Dolomiti Energia Trento

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        Napoli

        Neptunas Klaipeda

        NINERS Chemnitz

        Slask Wroclaw

        D Grubu:

        Monaco

        Bahçeşehir Koleji

        Manresa

        Ratiopharm Ulm

        Roma Basketbol

        Lietkabelis Panevezys

        PAOK

        Balkan Botevgrad

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