EuroCup'ta gruplar belli oldu
EuroCup'ta gruplar belli oldu. Organizasyondan yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonunun açılış maçı 29 Eylül Salı günü oynanacak.
Giriş: 08 Temmuz 2026 - 15:51 Güncelleme:
İspanya'nın Barcelona şehrindeki Mediapro Auditorium'da gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda EuroCup'ta gruplar belli oldu.
Türk temsilcilerinden Türk Telekom B Grubu'nda, Tofaş C Grubu'nda ve Bahçeşehir Koleji D Grubu'nda yer aldı.
2026-2027 sezonu grupları şöyle:
A Grubu:
Le Mans Sarthe Basket
Hapoel Midtown
Recoletas Salud San Pablo Burgos
Cedevita
Baglietto Derthona Tortona
Aris
Rostock Seawolves
Riga Zelli
B Grubu:
Türk Telekom
U-BT Cluj-Napoca
La Laguna Tenerife
Umana Reyer
Maxima Roma
Siauliai
London Lions
Skyliners Frankfurt
C Grubu:
Cosea JL Bourg-en-Bresse
TOFAŞ
Buducnost VOLI Podgorica
Dolomiti Energia Trento
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Napoli
Neptunas Klaipeda
NINERS Chemnitz
Slask Wroclaw
D Grubu:
Monaco
Bahçeşehir Koleji
Manresa
Ratiopharm Ulm
Roma Basketbol
Lietkabelis Panevezys
PAOK
Balkan Botevgrad
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