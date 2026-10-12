Euroleague'de Fenerbahçe Tarfin'in konuğu Zalgiris
Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 5. haftasında yarın Litvanya'nın Zalgiris takımı ile sahasında karşı karşıya gelecek.
Giriş: 12 Ekim 2026 - 11:36 Güncelleme:
EuroLeague'in 5. haftasında Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, yarın Litvanya ekibi Zalgiris'i konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.
Ligdeki ilk 3 maçından galibiyetle ayrılan Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, son olarak deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR ekibine 92-74 mağlup oldu.
Zalgiris, ligin geride kalan bölümünde ikişer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.
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