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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Euroleague'de Fenerbahçe Tarfin'in konuğu Zalgiris

        Euroleague'de Fenerbahçe Tarfin'in konuğu Zalgiris

        Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 5. haftasında yarın Litvanya'nın Zalgiris takımı ile sahasında karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 11:36 Güncelleme:
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        Fenerbahçe Tarfin'in konuğu Zalgiris!

        EuroLeague'in 5. haftasında Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, yarın Litvanya ekibi Zalgiris'i konuk edecek.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

        Ligdeki ilk 3 maçından galibiyetle ayrılan Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, son olarak deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR ekibine 92-74 mağlup oldu.

        Zalgiris, ligin geride kalan bölümünde ikişer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

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