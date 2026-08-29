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        Fenerbahçe'de Anderson Talisca şoku!

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de, Anderson Talisca Samsun kafilesinde yer almadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 16:47 Güncelleme:
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        F.Bahçe'de Anderson Talisca şoku!

        Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca'nın Samsunspor deplasmanında yer almayacağını duyurdu.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Son oynanan Lyon karşılaşmasında aldığı darbe sonrası ağrı hisseden futbolcumuz Anderson Talisca'nın durumu, bugün gerçekleştirilen son antrenmanda yeniden değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda futbolcumuz kamp kadrosuna dahil edilmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

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        #Talisca
        #anderson talis
        #Samsunspor
        #fenerbahçe
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