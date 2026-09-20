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        Fenerbahçe'den yayıncı kuruluşa Okan Buruk tepkisi!

        Trabzonspor deplasmanında kırmızı kart gören ve karşılaşmanın ardından mikrofonlara konuşması yasaklanan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sözleri, yayıncı kuruluş muhabiri üzerinden yayına aktarıldı. Fenerbahçe, yaşanan süreçle ilgili tepki gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 11:06 Güncelleme:
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        Yayıncı kuruluşa Okan Buruk tepkisi!

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu. Mücadeleden sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk kırmızı kart gördü.

        Kırmızı kart görmesi nedeniyle maçın ardından yayıncı kuruluş mikrofonuna ve basın toplantısına çıkamayan deneyimli çalıştırıcının sözleri yayıncı kuruluşun muhabiri üzerinden yayına aktarıldı.

        Fenerbahçe Spor Kulübü, yaşanan sürecin üzerine açıklama yayınlayarak duruma tepki gösterdi.

        İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

        Yayıncı kuruluşun, kırmızı kart gören rakip takım teknik direktörünün hakem kararına ilişkin sözlerini kendi muhabiri aracılığıyla kamuoyuna aktarmasını dikkatle takip ettik. Fenerbahçe’nin yıllardır tartışmalı kırmızı kartları, penaltı beklediği pozisyonları ve VAR kararları neden aynı hassasiyetle gündeme taşınmadı? Talebimiz ayrıcalık değil, her kulübe aynı şekilde uygulanan eşit yayıncılık standardıdır. Bu standardın sağlanması adına beIN SPORTS yönetiminden gerekli açıklamayı ve düzeltmeleri bekliyoruz. Aksi hâlde, yayıncı kuruluşla ilişkilerimizi askıya alma seçeneğini değerlendireceğimizi kamuoyuna bildiriyoruz.

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        #fenerbahçe
        #galatasaray
        #Okan Buruk
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