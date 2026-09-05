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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Vincenzo Italiano: Daha fazla atabilirdik!

        Vincenzo Italiano: Daha fazla atabilirdik!

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Kadıköy'de konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano dev derbinin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 22:40 Güncelleme:
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        Vincenzo Italiano: Daha fazla atabilirdik!

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Kadıköy'de konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano dev derbinin ardından açıklamalarda bulundu.

        İŞTE VINCENZO ITALIANO'NUN SÖZLERİ:

        "Tarif edemeyeceğim bir mutluluk yaşıyorum. Böyle bir derbide kazanmak çok önemli. Büyük takım performansı gösterdik. Burada karakterle, futbol oynayarak 3 puan aldık. Geri düştüğümüzde yine karakter gösterdik. Bundan dolayı ödüllendirildik. Daha fazla gol atabilirdik. Sonuçtan dolayı mutluyuz. Böyle devam etmeliyiz."

        "Gerçekten önemli bir sonuç aldık bugün. Buradaki amacımız rakibe az pozisyon vermek ve daha çok pozisyon yaratmak. Düzeltmemiz gereken şeyler var. Özellikle ilk yarıda göze battı bunlar. Mükemmel değiliz, daha çok çalışmamız gerekiyor."

        "DAHA FAZLA ATABİLİRDİK"

        "Fiziksel olarak iyiyiz. Mental olarak da iyiyiz. Mentaliniz güçlüyse bu ayaklara da yansır. Bugün de aynı zamanda topu iyi tutmaya çalıştık. Gelen topları harcamadık. Golleri attık, daha fazla atabilirdik. Bence daha çok gelişebiliriz. Avrupa başlayacak artık, maç sayısı artacak. Her açıdan daha da gelişmemiz gerekiyor."

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        #beşiktaş
        #fenerbahçe
        #Vincenzo Italiano
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