Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların 2. golünü kaydeden Dusan Vlahovic, dev derbinin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE DUSAN VLAHOVIC'İN SÖZLERİ:

"Çok önemli bir maçtı. Harika bir atmosferde oynadık. Türkiye'de derbiler zordur. Benim de ilk derbim oldu. Bugün çok mutluyuz galip geldiğimiz için. Takıma teşekkür etmek, hocama, camiama teşekkür etmek istiyorum. Bu maç artık bitti. Sonraki maça bakacağız."

"ORKUN, MESSI GİBİ ASİST YAPTI"

"İlk geldiğimden beri her yerde söyledim, herkes bana içten davrandı. Bunun için teşekkür ediyorum. Söylemeye gerek yok, Orkun Kökçü bir dünya yıldızı ve onun sayesinde 4 gol attım. Messi gibi bir asist yaptı bana. Onunla oynadığım için çok şanslıyım. İyi gidiyoruz. Sezon boyunca yarışmacı olmak istiyorsak böyle devam etmemiz lazım."

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"DÜNYA ÇAPINDA BİR HOCAMIZ VAR"

"Yaptığımız her şey sahada görünüyor. Tüm doğrular sahada gözüküyor. Italiano'ya teşekkür ediyorum. Onun için her şeyi yapmaya hazırım. Onunla tekrar çalıştığım için çok şanslıyım. Dünya çapında bir hocamız var."

"ŞU AN YÜZDE 50-60'IM"

"Attığım golleri saymıyorum. Önemli olan maçları kazanmak. Bir şeyler kazanacaksak bu birlikte olacak. Ben elimden geleni yapıyorum. Sıkı idmanlar yapıyorum. Şu an yüzde 50-60'ım. Son dönemde çok oynayamadım. En iyi formuma kavuşup takım için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum."

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"KAZANMASAYDIK GOLÜN ANLAMI YOKTU"

"Ben takımıma odaklıyım. Bugün ben gol atmış olmama rağmen kazanmasaydık golümün anlamı yoktu. Ben hep yüzde yüzümü vermeye çalışacağım. Ben harika taraftarımıza teşekkür ediyorum. Haftaya görüşürüz. Onları görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."