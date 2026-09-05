Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Dusan Vlahovic: Orkun, Messi gibi asist yaptı!

        Dusan Vlahovic: Orkun, Messi gibi asist yaptı!

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların 2. golünü kaydeden Dusan Vlahovic, Orkun Kökçü'nün yaptığı asiste değindi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 22:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Orkun, Messi gibi asist yaptı!"

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların 2. golünü kaydeden Dusan Vlahovic, dev derbinin ardından açıklamalarda bulundu.

        İŞTE DUSAN VLAHOVIC'İN SÖZLERİ:

        "Çok önemli bir maçtı. Harika bir atmosferde oynadık. Türkiye'de derbiler zordur. Benim de ilk derbim oldu. Bugün çok mutluyuz galip geldiğimiz için. Takıma teşekkür etmek, hocama, camiama teşekkür etmek istiyorum. Bu maç artık bitti. Sonraki maça bakacağız."

        "ORKUN, MESSI GİBİ ASİST YAPTI"

        "İlk geldiğimden beri her yerde söyledim, herkes bana içten davrandı. Bunun için teşekkür ediyorum. Söylemeye gerek yok, Orkun Kökçü bir dünya yıldızı ve onun sayesinde 4 gol attım. Messi gibi bir asist yaptı bana. Onunla oynadığım için çok şanslıyım. İyi gidiyoruz. Sezon boyunca yarışmacı olmak istiyorsak böyle devam etmemiz lazım."

        REKLAM

        "DÜNYA ÇAPINDA BİR HOCAMIZ VAR"

        "Yaptığımız her şey sahada görünüyor. Tüm doğrular sahada gözüküyor. Italiano'ya teşekkür ediyorum. Onun için her şeyi yapmaya hazırım. Onunla tekrar çalıştığım için çok şanslıyım. Dünya çapında bir hocamız var."

        "ŞU AN YÜZDE 50-60'IM"

        "Attığım golleri saymıyorum. Önemli olan maçları kazanmak. Bir şeyler kazanacaksak bu birlikte olacak. Ben elimden geleni yapıyorum. Sıkı idmanlar yapıyorum. Şu an yüzde 50-60'ım. Son dönemde çok oynayamadım. En iyi formuma kavuşup takım için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum."

        REKLAM

        "KAZANMASAYDIK GOLÜN ANLAMI YOKTU"

        "Ben takımıma odaklıyım. Bugün ben gol atmış olmama rağmen kazanmasaydık golümün anlamı yoktu. Ben hep yüzde yüzümü vermeye çalışacağım. Ben harika taraftarımıza teşekkür ediyorum. Haftaya görüşürüz. Onları görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #beşiktaş
        #fenerbahçe
        #Dusan Vlahovic
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sezonun ilk derbisini Beşiktaş kazandı!
        Sezonun ilk derbisini Beşiktaş kazandı!
        İlklerin derbisi! Beşiktaş'tan dikkat çeken istatistik
        İlklerin derbisi! Beşiktaş'tan dikkat çeken istatistik
        Yasa dışı bahis sitelerine operasyon
        Yasa dışı bahis sitelerine operasyon
        Filenin Sultanları finalde!
        Filenin Sultanları finalde!
        Ünlü oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu
        Ünlü oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu
        Serhat Kılıç'ın ölümü ünlüleri yasa boğdu
        Serhat Kılıç'ın ölümü ünlüleri yasa boğdu
        "Final için çok heyecanlıyız"
        "Final için çok heyecanlıyız"
        Tuğba Ekinci gözaltına alındı
        Tuğba Ekinci gözaltına alındı
        Batan geminin görüntülerine ulaşıldı
        Batan geminin görüntülerine ulaşıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 kulüp başkanını kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 kulüp başkanını kabul etti
        Girne'de can kaybı 13'e yükseldi
        Girne'de can kaybı 13'e yükseldi
        İlanlarda yeni dönem bugün başladı
        İlanlarda yeni dönem bugün başladı
        ABD elçisi: İsraillilerin saldırıları terörizm
        ABD elçisi: İsraillilerin saldırıları terörizm
        5 milyonluk takılarla kaybolmuştu! Kaçak gelin gözaltında
        5 milyonluk takılarla kaybolmuştu! Kaçak gelin gözaltında
        Bahçeli'den kritik açıklamalar
        Bahçeli'den kritik açıklamalar
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        O anlar kamerada... Derinlik sadece 50 santimdi... Ölümle biten atlayış!
        O anlar kamerada... Derinlik sadece 50 santimdi... Ölümle biten atlayış!
        Roma'da evlendiler
        Roma'da evlendiler
        "Osimhen olmayınca ne olacak?"
        "Osimhen olmayınca ne olacak?"
        Cem Yılmaz'ın tansiyonu
        Cem Yılmaz'ın tansiyonu