Fenerbahçe, Kocaelispor maçı hazırlıklarına devam etti

"Türkiye'nin COP31'deki elektrifikasyon hedefine tam destek veriyoruz"

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Habertürk Enerji Editörü İrem Kuşoğlu Görgü'nün sorularını yanıtlayan Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) CEO'su Ben Backwell, küresel rüzgar enerjisi sektörünün mevcut durumunu, elektrifikasyon hedeflerini ... Daha Fazla Göster Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Habertürk Enerji Editörü İrem Kuşoğlu Görgü'nün sorularını yanıtlayan Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) CEO'su Ben Backwell, küresel rüzgar enerjisi sektörünün mevcut durumunu, elektrifikasyon hedeflerini ve enerji yatırımlarının önündeki engelleri değerlendirdi. Backwell Türkiye'nin COP31 Başkanlığı tarafından desteklenen "35'e 35" elektrifikasyon hedefinin önemine işaret ederken rüzgar enerjisi sektörünün bu hedefe tam destek verdiğini söyledi. Rüzgar enerjisinde kapasite artışına rağmen mevcut büyüme hızının enerji dönüşümü hedeflerine ulaşmak için yeterli olmadığını ifade eden Backwell, sektörün önündeki en büyük engelin elektrik şebekeleri olduğunu da belirtti. Daha Az Göster