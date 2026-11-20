Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Kocaelispor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

İdman; koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

Kocaelispor-Fenerbahçe müsabakası, yarın saat 19.00'da Kocaeli Stadı'nda oynanacak.