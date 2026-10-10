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        Fenerbahçe maçı öncesi Aston Villa'da sakatlık şoku!

        İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Aston Villa sahasında Brentford ile kozlarını paylaştı. Mücadele karşılıklı gollerle 2-2 sona erdi. Hafta içerisinde temsilcimiz Fenerbahçe ile oynayacak Aston Villa'da Matteo Ruggeri sakatlandı ve maça devam edemedi. Oyuncunun durumu henüz netlik kazanmadı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 22:34 Güncelleme:
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        Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık şoku!

        İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Aston Villa, evinde Brentford ile karşılaştı. Müsabakanın 10. dakikasında Yarmoliuk'un golüyle 1-0 geriye düşen Unai Emery'nin öğrencileri 2 dakika sonra Nicolas Jackson ile beraberliği yakaladı. İlk yarısı bu skorla geçilen maçta John McGinn, 77'de Aston Villa öne geçirirken, 79'da Ajer Brentfor adına beraberliği sağladı.

        Kalan dakikalarda başka gol olmazken karşılaşma 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. Aston Villa bu sonuçla 6 puana yükselirken, 6 maçın 5'inde puan kaybı yaşadı. Bordo-mavililer, iç sahada oynadığı 3 maçta ise sadece 1 puan alabildi.

        Teknik Direktörü Unai Emery, ligde Brentford ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu. Emery, Brentford karşısında iç sahada puan kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.

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        İspanyol teknik adam, Brentford maçında sakatlanan ve ilk yarının sonunda oyundan çıkmak zorunda kalan Matteo Ruggeri ile ilgili konuştu.

        Emery, "Ruggeri'nin hamstring sakatlığı var." dedi. Emery, 24 yaşındaki sol bekin durumunun pazar günkü testlerden sonra netleşeceğini söyledi.

        Öte yandan Aston Villa'da George Hemmings, hafif sakatlığı nedeniyle Brentford maçında forma giyemedi. Emery, 19 yaşındaki futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalmayacağını söyledi. Hemmings, Fenerbahçe maçında forma giyebilir.

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