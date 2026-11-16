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        Haberler Spor Basketbol Ömer Onan'dan Braxton Key ve Nicolo Melli açıklaması

        Ömer Onan'dan Braxton Key ve Nicolo Melli açıklaması

        Basketboldan Sorumlu Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Onan, Anadolu Efes'i 77-75 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sakatlık geçiren Braxton Key ve Nicolo Melli'yle ilgili konuşan Onan, "Braxton Key üçüncü periyod biterken sıçradı, sanırım takıldı. Hem parmakta bir çıkma var hem de ciddi bir yırtılma söz konusu oldu. Müdahale edildi. Şimdi hastaneye gidecek. Parmak oturtuldu ama röntgenlerden sonra belli olacak. Melli'nin de menüsküsünde bir sıkıntı vardı. Özellikle Paris maçında da oynamadı. Kontrolleri yapıldı. O da yarın İtalya'ya gidecek, bir operasyon olabilir. Bir süre bizden ayrı kalacak." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 00:26 Güncelleme:
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        F.Bahçe'de Key ve Melli'den kötü haber!

        Basketboldan Sorumlu Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Onan, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes'i 16 sayı geriden gelerek 77-75 mağlup ettikleri mücadelenin ardından konuştu.

        "TARAFTARIN DESTEĞİ HARİKAYDI"

        Onan, Fenerbahçe Televizyonu’na yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

        “Bugün ilk 10 dakikalık bölümde 32 sayı yedik ve maça giremedik. Ama ikinci periyod rakibe sadece 11 sayı izin verdik ve skor da bulduk. Farkı 8 sayıya kadar düşürdük. Ondan sonra özellikle üçüncü periyodda hem hücumda hem de savunmada çok iyi oynadık ve fark da açıldı. Anadolu Efes de bugün iyi mücadele etti ama taraftarın desteği harikaydı. Takım da ikinci periyod bu sayede kendine gelmeye başladı. Önemli bir galibiyet çünkü ligdeki en önemli rakiplerimizden bir tanesiydi. Kendi evimizde kazandık. Şimdi Asvel maçı var ve takımımız hem çalışacak hem o güne kadar dinlenecek. İnşallah Asvel maçını da kazanacağız.”

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        BRAXTON KEY VE NICOLO MELLI ŞOKU

        Maç içerisinde bir sakatlık yaşayan Braxton Key’in yanı sıra Nicolo Melli’nin son durumu hakkında da açıklamalarda bulunan Ömer Onan, “Braxton Key üçüncü periyod biterken sıçradı, takıldı sanırım. Hem parmakta bir çıkma var hem de ciddi bir yırtılma söz konusu. Müdahale edildi. Şimdi hastaneye gidecek. Parmak oturtuldu ama röntgenlerden sonra belli olacak. Tabii ki talihsiz bir şey ama sezon içerisinde bunlar oluyor. Umarım kırık ya da başka bir sıkıntı yoktur. Doktorlarla ilk konuştuğumuzda parmağın yerine takıldığı, bandaj yapılıp dikiş atıldığı bilgisi paylaşıldı. İnşallah kırık olmadan bu kadarla atlatırız. Hastanedeki durumu takip edeceğiz, belli olacak. Melli’nin de menüsküsünde bir sıkıntı vardı. Özellikle Paris maçında da oynamadı. Kontrolleri yapıldı. O da yarın İtalya’ya gidecek, bir operasyon olabilir. Bir süre bizden ayrı kalacak. Kulüp, tam belli olduktan sonra ne kadar süre bizimle birlikte olmayacağını açıklayacak.” diyerek sözlerini noktaladı.

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